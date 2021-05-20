مارفيك يضع منتخبات «السابعة» تحت «المراقبة»

معتز الشامي (دبي)

يضع الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة الهولندي مارفيك، فرق المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، تحت «المراقبة»، وذلك خلال معسكراتها التي تدخلها في دبي اعتباراً من اليوم وغداً وحتى 31 مايو الجاري.

وينتظر أن يلعب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا 6 وديات، بواقع مباراتين لكل منها، بينما يخوض منتخب فيتنام متصدر المجموعة بـ11 نقطة، ودية واحدة فقط، ويضع مارفيك تلك الوديات تحت «المجهر» لتحليل أداء تلك المنتخبات التي جاءت إلى دبي، لخوض غمار المحطات الأخيرة من مشوار التصفيات للمرحلة الثانية.

ويسعى منتخبنا لتصحيح مساره في التصفيات، والعودة إلى صدارة الترتيب، حيث يقبع حالياً في المركز الرابع بـ 6 نقاط فقط، ويحتاج إلى الفوز في باقي مبارياته الأربع المتبقية، والتي سيخوضها على استاد زعبيل بنادي الوصل، خلال التصفيات التي تنطلق من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وبالنسبة لتوزيع المباريات الدولية التي يتم تنظيمها لمنتخبات المجموعة السابعة، يلعب منتخب تايلاند أمام عُمان الذي يعسكر في دبي يوم 25 مايو، ويلتقي في الودية الثانية أمام منتخب طاجيكستان يوم 29 مايو، فيما يلعب إندونيسيا وديتين أيضاً، الأولى أمام أفغانستان يوم 25 الجاري، قبل أن يلتقي عُمان 29 مايو، ويلعب ماليزيا ودية دولية في دبي أمام الكويت يوم 23 الجاري، ويغادر للبحرين لمواجهة «الأحمر» يوم 28 مايو، أما فيتنام، فقد اكتفى بودية واحدة فقط يوم 31 مايو أمام الأردن.

ويتوقع أن تقام مباريات تلك الفرق على ملاعب أندية شباب الأهلي والوصل والنصر، بالإضافة إلى ملعب الشارقة، بحسب ترتيبات الشركة المكلفة بتنظيم تلك المعسكرات لفرق مجموعتنا.

وعلى الجانب الآخر، اكتمل عقد «الأبيض» بعد التحاق لاعبي شباب الأهلي والنصر والوحدة، وعددهم 12 لاعباً، إلى المعسكر اعتباراً من أمس، حيث يستعد منتخبنا لخوض التجربة الدولية أمام الأردن يوم الاثنين المقبل، والمتوقع إقامتها على استاد زعبيل.

وتضم القائمة النهائية 28 لاعباً، هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.