مبابي: بنزيمة إضافة قوية لهجوم «الديوك»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعيداً عن الفوز الذي حققه باريس سان جيرمان على موناكو بهدفين، في مباراة نهائي كأس فرنسا، سئل النجم الدولي الشاب كيليان مبابي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عن رأيه في استدعاء ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، لمواطنه الهداف كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد إلى قائمة الـ 26 المقرر مشاركتهم في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتي ستقام من 11 يونيو إلى 11 يوليو القادمين، فقال: شعرت بسعادة غامرة بمجرد سماعي هذا النبأ، نعم أنا سعيد جداً، لأن بنزيمة رمز من رموز الكرة الفرنسية، ويتألق على امتداد سنوات طويلة مع ناديه ريال مدريد.

وأضاف مبابي: أنا واثق من أن بنزيمة لن يحتاج إلى فترة تأقلم، أو انسجام مع زملائه في المنتخب، وإنما سيكون جاهزاً على وجه السرعة، لما يملكه من خبرات طويلة في ملاعب الكرة، وفي التعامل مع زملائه اللاعبين، وبنزيمة إضافة قوية لهجوم «الديوك»، وسيزيد من فرص المنتخب في الفوز بـ «اليورو».

ومن جهة أخرى، نشر مبابي بحسابه على «تويتر»، صورة مركبة له مع بنزيمة، وكتب عليها اختصار اسميهما: «KB-KM» احتفالاً بعودة الهداف الكبير إلى أحضان منتخب بلاده. ويرتدي بنزيمة القميص رقم 19 في «اليورو»، علماً بأنه يرتدي القميص رقم 9 مع ناديه ريال مدريد.

وكان ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب الديوك حرم بنزيمة من اللعب للمنتخب منذ أكثر من خمس سنوات، وتحديداً منذ مباراة فرنسا الودية ضد أرمينيا يوم 8 أكتوبر 2015، والتي انتهت بفوز فرنسا 40 صفر، سجل كريم منها هدفين، ومن وقتها استبعد ديشامب نجم هجومه الأول، بعد أن وُجه إليه الاتهام بالتورط في قضية ابتزاز تمس زميله في المنتخب ماتيو فالوبينا.