«الملك جيمس».. المنقذ بـ «السلة القاتلة»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجل الملك ليبرون جيمس سلة قاتلة لفريقه لوس أنجلوس ليكرز حامل اللقب الموسم الماضي، ليخرج بفوز مثير على جولدن ستايت ووريرز 103-100 في مباراة الملحق، لينتزع بطاقة التأهل إلى «البلاي أوف» ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمس سلته الحاسمة قبل نهاية المباراة بـ 58 ثانية، ليؤهل فريقه لمواجهة فينيكس صنز ونجميه كريس بول وديفن بوكر.

كان التعادل سيد الموقف 100-100 والكرة بحوزة ليكرز، لكن بدا بأنه سيستنفد الوقت المسموح له بالاحتفاظ بها، عندما مرر كينتافيوس كالديل بوب كرة ماكرة باتجاه جيمس غير المراقب فسدد من وراء القوص ثلاثية رائعة ليمنح الفوز لفريقه.

وللمفارقة، كان جيمس أخفق في آخر 8 تسديدات في المباراة، كما أن السلة الحاسمة التي سجلها هي الأبعد مسافة له هذا الموسم «10 أمتار».

وتوج جيمس مباراته بتحقيق «تريبل دبل» مع 22 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، في حين كان زميله أنتوني ديفيس أفضل مسجل في صفوف الفريق مع 25 نقطة و12 متابعة.

وقال جيمس الذي دافع عن ألوان ووريرز على مدى ثلاثة أعوام من 2015 إلى 2018 شهدت تتويجه بطلاً للدوري 3 مرات، عقب المباراة: «لقد وجه الفريق المنافس إلينا صفعات عدة في الربعين الأولين، لكننا نجحنا في رد التحية، لعب الفريقان مباراة من مستوى عال جداً».

وعن سلته الفائزة، قال: «بالكاد رأيت الدائرة، لكني حاولت ونجحت».

وكان ليكرز يواجه خطر أن يصبح ثاني فريق حامل للقب في تاريخ الدوري الأميركي، يفشل في بلوغ «البلاي أوف» بعد شيكاغو بولز موسم 1998-1999.

في المقابل، أخفق ووريرز في الاحتفاظ بتقدمه بفارق 13 نقطة (55-42) في نهاية الشوط الأول، وسط عدم توفيق كامل من جيمس وديفيس (6 و5 نقاط فقط توالياً) قبل أن يكونا على الموعد في الربعين الثالث والرابع، وكان ستيفن كوري أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 37 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة، علماً بأنه نجح في ست رميات ثلاثية من أصل 9 قام بها، وكان كوري توج أفضل مسجل في الموسم العادي هذا الموسم للمرة الثانية في مسيرته بمعدل 32 نقطة في المباراة الواحدة، متفوقاً على لاعب واشنطن ويزاردز برادلي بيل.

وشهدت نهاية المباراة مبارزة مثيرة بين الزميلين السابقين جيمس وكوري، حيث نجح الأول بإدراك التعادل 98-98 بنجاحه في رمية حرة من أصل رميتين، ثم أدرك كوري التعادل 100-100 قبل أن تكون الكلمة الأخيرة لجيمس بسلة ثلاثية رائعة منحت بطاقة التأهل لفريقه.

ويملك جولدن ستايت ووريرز فرصة أخرى لبلوغ «البلاي أوف» الذي غاب عنه الموسم الماضي، بعد بلوغه نهائي الدوري خمس مرات توالياً، عندما يواجه على أرضه ممفيس جريزليز الذي تخطى سانت أنتونيو سبيرز 100-96.

وفرض الليتواني جوناس فالانسيوناس نفسه نجماً لمباراة جريزليز وسبيرز بتسجيله 23 نقطة ونجاحه في 23 متابعة، في حين أسهم أيضاً ديلون بروكس وجا مورانت مع 24 و20 نقطة توالياً، ليبعد منافسه عن «البلاي أوف» للموسم الثاني توالياً، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها سبيرز موسمين توالياً منذ 45 عاماً.

في المقابل، سجل كل من رودي غاي وديمار دي روزان 20 نقطة للخاسر.

وكان ممفيس في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم على منافسه بفارق 21 نقطة، لكن الأخير نجح في تقليص الفارق من دون أن يقلب الطاولة على منافسه.

ومرة جديدة، بدأ الحديث عن مصير مدرب سبيرز الشهير جريج بوبوفيتش، لكنه سيتصدى في الشهرين المقبلين لإعداد منتخب بلاده لخوض مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.