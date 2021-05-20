«الظاهرة رونالدو».. إغراء لا يدعو إلى الدهشة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن النجم البرازيلي المخضرم رونالدو نازاريو دي ليما، الملقب بـ «الظاهرة» ولاعب ريال مدريد السابق، وعد لاعبي بلد الوليد بمكافأة ضخمة، قيمتها 150ألف يورو لكل لاعب في الفريق، في حال الفوز على أتلتيكو مدريد في «الجولة 38» والأخيرة للدوري الإسباني «الليجا».

وقال الموقع: إن هذا الأمر لا يدعو للدهشة أو الاستغراب، لأن رونالدو هو مالك هذا النادي بحكم استحواذه على 51% من الأسهم، وإنه يأمل في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث لا تزال فرصة بقائه في دوري الأضواء قائمة، إذا ما نجح في تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد، مع انتظار تعثر هويسكا وإلتشي اللذين يتقدمان عليه بفارق نقطتين فقط، في صراع الهبوط.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب حالياً بفارق نقطتين على ريال مدريد، ويواجه الأتليتي فريق بلد الوليد، بينما يواجه الملكي فريق فياريال والمباراتان تقامان في وقت واحد يوم الأحد المقبل، وكل الاحتمالات واردة في المباراتين، ما يجعل الجولة الأخيرة لـ «اليجا» في منتهى الإثارة والمتعة.

وأضاف الموقع أن دوافع بلد الوليد قوية لتقديم مباراة جيدة، وأنهم سيقاتلون من أجل الفوز لإنقاذ أنفسهم من الهبوط، وللفوز بالمكافأة المغرية التي وعدهم بها النجم البرازيلي الكبير رونالدو مالك النادي.

وكان رونالدو قد أسهم في شراء هذا النادي منذ حوالي ثلاث سنوات، حيث دفع 30 مليون يورو امتلك بها 51% من أسهم النادي.

وتابع الموقع: مبادرة رونالدو لها قيمتها، لأنها نابعة أيضاً من كونه أحد نجوم «الجالاكتيس» الذين لعبوا للنادي الملكي في بداية «الألفية الثالثة»، وزامل زين الدين زيدان كلاعبين في الفريق لمواسم عدة، ويهمه في المقام الأول فوز الملكي ببطولة الدوري الإسباني، أي أنه يريد أن «يضرب عصفورين بحجر واحد»!

وأشار الموقع إلى أن فريق فياريال المعروف باسم «الغواصات الصفراء»، والذي يحتل المركز السابع في «الليجا»، ويواجه ريال مدريد، ليس لديه ما يخسره، وربما يكون تركيزه أكبر على مباراة نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» التي سيخوضها أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء المقبل على استاد «بي جي أي» بمدينة جدانسك البولندية.