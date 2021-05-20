تشيلسي واليونايتد «حرب سانشو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في الوقت الذي حاول فيه مانشستر يونايتد، «من دون جدوى»، الحصول على خدمات الجناح الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو «21 عاماً» لاعب بروسيا دورتموند الألماني، دخل نادٍ إنجليزي آخر هو تشيلسي ليزاحم «الشياطين الحمر»، في الصفقة، وعرض 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل إتمامها خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل.

وكان النادي الألماني رفض عرضاً لـ «اليونايتد» في «الميركاتو الصيفي» الماضي عام 2020، لتمسك إدارته بالحصول على مبلغ 108 ملايين يورو مقابل بيعه، مما دفع «اليونايتد» وقتها إلى التراجع.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية، أن الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي يرغب بشدة في التعاقد مع سانشو لضمه، إلى نجميه الألمانيين تيمو فيرنر وهافرتز، ليشكلوا ثلاثياً هجومياً نارياً عند «البلوز».

وفي المقابل يتمسك مسؤولو بروسيا دورتموند بعدم البت في أمر سانشو، إلا بعد انتهاء بطولة «يورو 2020»، على أمل أن يتألق فيها مع منتخب بلاده، ما يمكنهم من طلب سعر أعلى للاستغناء عنه، سواء كان ذلك لتشيلسي أو «اليونايتد».

وكانت الإصابة أبعدت سانشو عن المباريات لأسابيع عدة هذا الموسم، فلم يلعب سوى 19 مباراة سجل خلالها 14هدفاً، بينما لعب منذ وصوله إلى دورتموند قادماً من مانشستر سيتي، 136مباراة سجل خلالها 50 هدفاً وصنع 65 هدفاً آخر.

وكان مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند قد صرح مؤخراً، بأن ناديه على استعداد للاستغناء عن خدمات سانشو، ولكن وفقاً لشروط معينة، ولكنه لم يفصح عن هذه الشروط، وإن كانت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية، قالت إن من هذه الشروط قيمة العقد المزمع إبرامه مع النادي الذي يرغب في شرائه، والعثور على البديل الكفء الذي يمكن أن يحل محل سانشو، حتى لا يتأثر الفريق برحيله.

يبقي أن نعرف أن كفة تشيلسي، ربما تكون الأرجح في المنافسة بينه وبين «اليونايتد»، نظراً لأن الصحافة الإنجليزية كشفت النقاب عن أن سانشو يميل منذ طفولته نحو تشجيع تشيلسي.