الهلال يستطلع اللقب السعودي من «قلعة الكؤوس»

الرياض (د ب أ)

اكتسح الهلال ضيفه الأهلي 5 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 28 من دوري المحترفين السعودي.

وتقدم الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 33، وفي الدقيقة 42 أضاف جوميز الهدف الثاني له والثالث للهلال من ضربة جزاء احتسبها الحكم على الأهلي بعد لمسة يد لمعتز هوساوي مدافع الفريق داخل منطقة الجزاء، ليخرج مطروداً بالبطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 65 أضاف صالح الشهري الهدف الرابع للهلال، قبل أن يسجل عبدالرحمن غريب الهدف الوحيد للأهلي «قلعة الكؤوس» بعدها بدقيقة واحدة، ليعود الشهري، ويسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، ليقترب من الفوز بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، قبل مباراتين فقط لكل فريق من نهاية المسابقة. وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد الأهلي عند 38 نقطة في المركز الثامن.