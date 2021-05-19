ثنائي جديد إلى قاعة مشاهير «البريميرليج».. تعرف عليهما!

لندن (أ ف ب)

اختير لاعب وسط وقائد تشيلسي الإنجليزي السابق فرانك لامبارد، وصانع ألعاب أرسنال الدولي الهولندي السابق دينيس بيركامب الأربعاء، للانضمام إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

ويُعد لامبارد، الذي أحرز لقب الدوري ثلاث مرات مع البلوز، لاعب الوسط الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 177 هدفاً بقمصان وستهام وتشيلسي ومانشستر سيتي، ما يجعله خامس أفضل هداف في تاريخ البطولة بنسختها الحديثة منذ 1992.

وقال لامبارد بعد تسميته إن المفتاح بالنسبة لي كان العمل الجاد، كنت جيداً بالتواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب وإحراز الأهداف، لقد فعلت ذلك في كل فريق لعبت له، لكن أن أسجل باستمرار في فترة مماثلة بالدوري الإنجليزي هو في الغالب نتيجة لعملي الجاد ورغبتي المتواصلة في التطور.

أما بيركامب، فهو واحد من أكثر ثلاثة لاعبين موهوبين فنياً لعبوا في الـبريميرليج، مساهماً في تطويرها إلى لعبة قارية عندما غادر نادي إنتر الإيطالي متوجهاً إلى لندن عام 1995. وقال بيركامب في بيان: أنا فخور للغاية بأن الناس يشعرون أنني كنت من أوائل اللاعبين الأجانب الذين قدموا شيئاً لكرة القدم الإنجليزية.

وأضاف: الدوري الإنجليزي جعل مني لاعباً أفضل بالتأكيد، بمجرد وصولي إلى إنجلترا، تبنّيتُ العقلية الإنكليزية وشغفها بكرة القدم وهو ما يتناسب وأسلوبي في اللعب". بعد مساهمتة في 181 هدفاً «تسجيلاً وصناعة» في الدوري مع "المدفعجية"، أصبح الهولندي ثاني أكثر لاعب حاسم خلف زميله في الفريق حينها الفرنسي تييري هنري الذي كان من أول اللاعبين الذين تم اختيارهم لدخول قاعة المشاهير.

كما تم اختيار مهاجم نيوكاسل السابق آلان شيرر، وأسطورة مانشستر يونايتد الفرنسي إريك كانتونا وزميله في الفريق الإيرلندي روي كين. واختير هؤلاء من قائمة مختصرة مؤلفة من 23 لاعباً حصلوا على أكبر عدد من الأصوات مجتمعة من الجمهور ولجنة جوائز الدوري الإنكليزي الممتاز، وسيتم الإعلان عن الإسمين الأخيرين خلال الأيام المقبلة.

وتأسست قاعة المشاهير الشهر الماضي للاعتراف والاحتفاء بالمهارات والمواهب الاستثنائية للاعبين الذين توّجوا بدوري بريميرليج منذ تأسيسه عام 1992. وأغلق باب تصويت المشجعين في التاسع من مايو الحالي. وكي يكونوا مؤهلين، على اللاعبين أن يكونوا قد تقاعدوا بحلول الأول من أغسطس 2020، ويتم النظر في مسيرتهم بالدوري الإنجليزي حصراً.