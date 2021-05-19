الصمت يغلف قمة الأهلي وصن داونز

القاهرة، بريتوريا (د ب أ)

أكد أحمد الفاضلي، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، إن مواجهة الأهلي المصري ومضيفه صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم، بإياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بمثابة نهائي مبكر للمسابقة القارية، وذلك لثقل وقيمة الفريقين والمواجهات السابقة بينهما.

وقال السفير المصري في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للأهلي المصري اليوم الأربعاء: الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل بلاده في البطولة الأفريقية ويتعين عليه إسعاد الجماهير.

وأضاف: مباراة السبت ستقام بدون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هناك إجراءات احترازية من خلال إجراء مسحة لكل من يتواجد في ملعب المباراة. وأوضح السفير المصري أن الاهتمام بالكرة بغض النظر عن النتيجة، الفائز الحقيقي هما الشعبان المصري والجنوب إفريقي، مضيفاً أن الرياضة تقرب بين الشعوب، وينبغي علينا جميعاً إعلاء قيمة الرياضة، باعتبارها وسيلة مثلى للتقارب بين الشعوب، وهى مسؤولية على الفريقين.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة يوم السبت الماضي، قد انتهت بفوز الأهلي «حامل اللقب» 2 / صفر على نظيره الجنوب أفريقي. وبات يكفي الأهلي الخسارة صفر / 1 أو حتى بفارق هدفين شريطة نجاحه في هز الشباك خلال لقاء الإياب، لبلوغ المربع الذهبي في البطولة التي يحمل الفريق المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد تسعة ألقاب.