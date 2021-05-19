بايرن وأوجسبورج.. نقطة النهاية وبذرة العودة!



برلين (د ب أ)

برلين (د ب أ) أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، اليوم الأربعاء، أنه سيتمكن من استقبال 250 متفرجاً في ملعب أليانز أرينا، في مباراته الأخيرة بالمسابقة هذا الموسم ضد ضيفه أوجسبورج.

من المقرر أن تشهد المباراة، التي سوف تُقام يوم السبت القادم، حضوراً جماهيرياً في معقل الفريق البافاري للمرة الأولى منذ مارس 2020، عندما التقى بايرن مع أوجسبورج أيضاً الموسم الماضي، وذلك بعدما قرر مجلس الوزراء البافاري تخفيف إجراءات فيروس كورونا خلال الفعاليات التي تقام في أماكن مفتوحة.

وسيمنح النادي 100 تذكرة للعاملين في القطاع الصحي الذين عملوا بجد من أجل مجتمعنا خلال جائحة فيروس كورونا. وستكون 100 تذكرة أخرى متاحة لجميع مشجعي بايرن وأعضاء النادي عن طريق القرعة، فيما سيحصل هانسي فليك، مدرب بايرن الذي يستعد للرحيل عن الفريق، والمدربون المساعدون واللاعبون، الذين سيغادرون بعد الموسم الحالي على خمس تذاكر لكل من العائلة والأصدقاء.

وقال هيربرت هاينر رئيس بايرن: نحن سعداء على الأقل بإنهاء هذا الموسم باحتفالية على نطاق ضيق من شأنها تمنح الأمل للموسم التالي.

أما كارل هاينز رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لبايرن، فقال رغم أن عدد المتفرجين لا يتجاوز 250 متفرجاً، إلا أنها خطوة أولى صغيرة نحو الحياة الطبيعية، دعوة أبطال مكافحة الوباء لفتة تقدير صغيرة لهم.

ويتعين على الأشخاص الذين يحضرون المباراة، تقديم شهادة باختبار سلبي للكشف عن فيروس كورونا سلبي أو دليل على التطعيم الكامل أو الشفاء من الفيروس. وتمكن عدد قليل من أندية بوندسليجا من الحصول على عدد محدود من المشجعين في الملاعب في وقت سابق من الموسم، عندما لم تكن أعداد المصابين عالية جداً، لكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لبايرن، الذي لعب دون جمهور لأكثر من عام.

كما تم منح فريق يونيون برلين الإذن باستقبال 2000 مشجع في لقائه الأخير ببطولة الدوري، على ملعبه أمام لايبزيج يوم السبت أيضاً، وذلك بسبب انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة.