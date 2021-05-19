هاميلتون وفرستابن يجهضان «وقيعة براون»





موناكو (رويترز)

قلل ماكس فرستابن اليوم الأربعاء من احتمالات وقوع صدام في مرحلة ما مع لويس هاميلتون، نافياً سعيه لإثبات قدراته في فورمولا 1.

وقال زاك براون رئيس مكلارين الأسبوع الماضي، إن المنافسة بين فرستابن وهاميلتون قد تعطي فريقه فرصة، لأن المسألة باتت مجرد وقت قبل حدوث تصادم بين الغريمين.

وسار فرستابن سائق رد بول كتفاً بكتف مع هاميلتون بطل العالم سبع مرات في كل السباقات الأربعة التي أقيمت حتى الآن، وفاز السائق البريطاني في ثلاثة سباقات مقابل انتصار وحيد للسائق الهولندي. وقال هاميلتون للصحفيين قبل سباق جائزة موناكو الكبرى إنه قام بعمل جيد ليتجنب أي تصادم.

وأضاف: يتبقى 19 سباقاً على نهاية الموسم وأتمنى ألا يحدث أي تصادم، وأعتقد أن العلاقة بيننا تقوم على الكثير من الاحترام المتبادل، ربما يشعر أن أمامه الكثير ليثبته، لست بالضرورة في نفس القارب معه وأعتقد أنه سباق طويل للماراثون أكثر منه سباق سرعة من الناحية الذهنية.

وتابع: سأبذل قصارى جهدي لتجنب أي صدام. من جهته قال فرستابن إنه ليس لديه ما يثبته، وأضاف: فيما يتعلق بتجنب الصدام أعتقد أن كل طرف قام من جانبه بعمل جيد، نحن نتنافس بقوة وتجنبنا الصدام، دعونا نأمل في مواصلة ذلك والسير في الطريق الصحيح.