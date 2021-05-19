كيرلي يقهر الحظ ويزيح جاتلين

أوسترافا (رويترز)

أظهر فريد كيرلي قدراته الكبيرة في سباقات السرعة بالفوز بسباق 100 متر بزمن قدره 9.96 ثانية، متفوقاً على مواطنه الأميركي جاستن جاتلين «10.08 ثانية» والكندي أندريه دي جراسي «10.17 ثانية» في لقاء أوسترافا لألعاب القوى اليوم الأربعاء.

وكان كيرلي، الحاصل على ميدالية برونزية عالمية في سباق 400 متر في 2019، سجل 9.91 ثانية قبل شهر، وكانت المرة الأولى التي يسجل فيها أقل من 10 ثوانٍ، وأظهر، اليوم، أن هذا الأداء لم يكن مجرد ضربة حظ بعرض قوي في آخر 20 متراً ليتفوق على جاتلين.

وقدم متسابقان واعدان من بريطانيا عرضاً قوياً في سباق 800 متر، حيث فازت كيلي هودجكينسون «19 عاماً» بسباق السيدات بعد أن سجلت دقيقة واحدة و58.89 ثانية وماكس بيرجن الذي سيكمل 19 عاماً غداً الخميس والذي سجل دقيقة واحدة و44.14 ثانية في أفضل زمن شخصي، وأيضاً أفضل زمن تم تسجيله هذا العام.

وحققت بريطانية أخرى هي جيسي نايت أفضل زمن شخصي لها، لتفوز بسباق 400 متر حواجز للسيدات بزمن بلغ 54.74 ثانية.