ريفر بلايت «منزوع» الحراس في كوبا ليبرتادوريس

بوينوس أيرس (أ ف ب)

سيُضطر فريق ريفر بلايت الأرجنتيني العريق إلى الاستعانة بلاعب ميدان لشغل مركز حراسة المرمى، لخوض مباراته في مسابقة كوبا ليبرتادوريس، الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، بعد أن رفض الاتحاد القاري «كونميبول» طلبه استدعاء حارسين من فريق الشباب، بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق الأول، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

من المقرر أن يواجه ريفر بلايت ضيفه إندبندينتي سانتا في الكولومبي في العاصمة بوينوس أيرس، مساء اليوم الأربعاء، وقد أصيب 20 لاعباً في صفوفه بكوفيد - 19.

وفي ظل إصابة حرّاسه الأربعة جميعاً، فرانكو أرماني، خيرمان لوكس، إنريكي بولونيا وفرانكو بيترولي بالفيروس، طلب حامل لقب المسابقة أربع مرات من الهيئة القارية استدعاء الحارسين ليوناردو دياس وأوجوستين جوسمان من فريق الشباب.

إلا أن الصحافة أفادت أن كونميبول رفض هذا الطلب لأن الفريق قدّم لائحة بـ32 اسماً بدلاً من 50 مسموحاً بهم في المسابقة. يملك المدرب مارسيلو جاياردو عشرة لاعبين متاحين للمباراة التي قد تكون مصيرية في مسعاهم لبلوغ الأدوار الإقصائية. من المتوقع أن يلعب أحد المدافعين جوناتان مايدانا، ميلتون كاسكو أو توماس ليساندا في مركز حراسة المرمى.

وشغل دياس هذا المركز في مباراة الكأس المحلية التي خسرها الفريق أمام الغريم الأزلي بوكا جونيورز الأحد عندما لعب ريفر بغياب 15 لاعباً.

ويحتل ريفر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف فلوميننسي البرازيلي، فيما يتذيّل سانتا في الترتيب خلف مواطنه أتلتيكو جونيور، قبل أربع مباريات من نهاية الدور الأول، إلا أن الفرق الأربعة تملك فرصة لبلوغ الأدوار الإقصائية.