خضيرة يعلق حذاءه في «محطة برلين»

برلين (د ب أ)

أعلن سامي خضيرة، لاعب فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، المتوج ببطولة كأس العالم عام 2014 بالبرازيل مع منتخب ألمانيا، اعتزاله اللعب بعد خوض المرحلة الأخيرة لبطولة الدوري الألماني «بوندسليجا» يوم السبت المقبل. وقال خضيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: اللحظة التي أدركت فيها أنني لن أتمكن من اللعب بعد الآن كانت أكثر اللحظات مرارة في مسيرتي. وأضاف خضيرة: إنها خطوة صعبة للغاية، لكنها الخطوة الصحيحة، 15 عاماً من كرة القدم الاحترافية تركت بصماتها. ولعب خضيرة 77 مباراة مع المنتخب الألماني، وكان ضمن الفريق الذي توج بالمونديال قبل سبعة أعوام، وأحرز هدفاً خلال فوز منتخب الماكينات 7 / 1 على نظيره البرازيلي في الدور قبل النهائي للبطولة. على مستوى الأندية، فاز لاعب الوسط بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني عام 2014، ولقب الدوري الإيطالي خمس مرات مع يوفنتوس، كما انتزع لقب الدوري الألماني عام 2007 مع نادي شتوتجارت. انضم خضيرة لهيرتا برلين في يناير الماضي، حيث يستعد لخوض مباراته الأخيرة داخل المستطيل الأخضر أمام هوفنهايم. وعانى خضيرة من عدة نكسات متكررة خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب معاناته من عدة إصابات.