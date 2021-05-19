جوران يعود من بوابة «البركان»

رضا سليم (دبي)

توصلت إدارة نادي عجمان مع اتفاق مع المدرب الصربي جوران تيفجوديتش، ليتولى قيادة «البرتقالي» في الموسم الجديد، بدلاً من المصري أيمن الرمادي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة، على أن يكون التعاقد لمدة موسم واحد.

ويملك المدرب الصربي خبرة طويلة في ملاعبنا، حيث سبق للمدرب تولي مهمة الإشراف الفني، على الفجيرة وخورفكان، وبني ياس واتحاد كلباء.

وسبق لجوران «49 عاماً» قيادة أندية خليجية عدة من بينها القادسية الكويتي «2005-2007»، والشباب الكويني «2007-2009»، ومنتخب الكويت من موسم «2009-2013»، والاتفاق السعودي «2013- 2014».

ويأتي التعاقد مع جوران بعد 5 مواسم قضاها أيمن الرمادي، في قيادة الفريق، حيث تولى تدريب «البرتقالي» في الدرجة الأولى، وصعد بالفريق إلى دوري الخليج العربي، ونجح المدرب في الإبقاء على الفريق بدوري المحترفين للعام الخامس على التوالي.

ومن المنتظر أن تقود إدارة نادي عجمان بتكريم أيمن الرمادي قبل رحيله تقديراً لما قدمه للفريق على مدار 5 مواسم.