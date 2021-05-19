ماميتش في قبضة العدالة

بودابست (د ب أ)

ذكرت الشرطة بالبوسنة والهرسك أنه تم القبض على زوران ماميتش المدير الفني السابق لفريق دينامو زغرب الكرواتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وذلك في مدينة ميديوجوريه الواقعة في جنوب غربي بالبوسنة والهرسك.

وذكرت الشرطة أن ماميتش تم اعتقاله بناء على مذكرة توقيف صدرت من الإنتربول بطلب من بلاده كرواتيا، حيث كان قد حكم عليه سابقاً بالسجن لخمس سنوات بتهمة الاحتيال.

وصدر حكم المحكمة العليا في العاصمة الكرواتية زغرب في شهر مارس الماضي، ونتيجة لذلك استقال ماميتش من منصبه في دينامو زغرب وسافر إلى البوسنة.

واعتبرت المحكمة أن ماميتش اختلس مبلغ 116 مليون كونا «18.7 مليون دولار» في ترتيب انتقالات اللاعبين، وهي التهمة ذاتها التي اتهم بها شقيقه زدرافكو والذي سافر إلى البوسنة هو الآخر.

وستبث محكمة جديدة في سراييفو مسألة تسليم ماميتش إلى كرواتيا، حيث لا توجد معاهدات تسليم بين البلدين، بالإضافة إلى أن ماميتش يحمل جنسية البوسنة والهرسك أيضاً.