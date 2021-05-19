24 لاعباً في معسكر «الأبيض الأولمبي»

دبي (الاتحاد)

أدى المنتخب الأولمبي التدريب الأول في معسكره الداخلي الذي يبدأ اليوم «الأربعاء»، على الملعب الفرعي بنادي الوصل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، استعداداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في البحرين، من 22 إلى 30 مايو، وذلك ضمن برنامج إعداده المبكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل.

ويخوض المنتخب خلال معسكره الخارجي مباراتين دوليتين وديتين أمام شقيقه منتخب البحرين يومي 24 و 29 من الشهر الجاري.

واستدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب للتجمعين الداخلي والخارجي 24 لاعباً هم: عيسى أحمد «اتحاد كلباء» أحمد فوزي، عبدالله إدريس «الجزيرة»، راشد سالم، سعيد سليمان، عمر سعيد «حتا»، عمر أحمد سالم «خورفكان» سعيد عبيد «الشارقة»، أحمد عبدالله، عيد خميس «شباب الأهلي»، أحمد محمود «الظفرة»، محمد عباس، ناصر علي، خالد محمد «العين»، حمد عبدالله «الفجيرة»، حسين مهدي «النصر»، عبدالله أنور، منصور إبراهيم، نهيان عادل «الوحدة»، سهيل عبدالله، غانم أحمد، فارس خليل، يوسف علي «الوصل» عبدالله سلطان «بني ياس».

وسبق أن تجمع «الأبيض الأولمبي» للمرة الأولى، تحت القيادة الفنية الإسبانية الجديدة للمنتخب في أبريل الماضي، وأدى خلال ذلك التجمع مجموعة من الحصص التدريبية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.