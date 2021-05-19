«المحترفين» تبدأ «زيارات الموسم»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت تحضيرات رابطة المحترفين مباشرة، عقب صافرة نهاية الموسم 2020-2021، للتحضير للموسم المقبل 2021-2022، من خلال سعيها لمواصلة الجهود الرامية، إلى تطوير مسابقات الاحتراف، والوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة بالأندية تحديداً، والحرص على الارتقاء بالمنظومة بصورة متكاملة، وفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030.

وقام وفد من الرابطة، يضم ممثلين عن مختلف الإدارات والأقسام، بزيارة إلى ناديي الإمارات والعروبة خلال اليومين الماضيين، لتفقد تحضيراتهما، وتعزيز التعاون معهما بصفتهما الناديين الصاعدين لدوري الخليج العربي للموسم الجديد.

وتم خلال الزيارة الاجتماع مع ممثلي كل نادٍ، ومناقشة المتطلبات الخاصة بمسابقات المحترفين، ثم القيام بجولة ميدانية في الملاعب والمرافق للتأكد من جاهزيتها، والعمل على تطوير وتحديث المرافق التي تحتاج إلى ذلك.

تأتي زيارة وفد الرابطة مباشرة بعد نهاية الموسم، لتتيح للأندية إجراء التعديلات المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد، وفق فترة زمنية كافية، حيث أكد وفد الرابطة الحرص على التعاون وتوفير الخبرات وكافة السبل اللازمة، من أجل المساهمة في دعم مشاركتهما المقبلة، إلى جانب التأكيد على أن الناديين على أتم استعداد لتحقيق كافة الشروط والمتطلبات اللازمة.