الملعب التونسي هبوط.. والأفريقي والبنزرتي نجاة تاريخية

تونس (د ب أ)

بات فريق الملعب التونسي ثاني الهابطين لدوري الدرجة الثانية التونسي لكرة القدم، برفقة فريق شبيبة القيروان، عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه الأفريقي اليوم الأربعاء في المرحلة الـ26 والأخيرة لبطولة الرابطة التونسية المحترفة الأولى.

وأسفرت باقي نتائج تلك المرحلة عن فوز نجم المتلوي 2 / 1 على مضيفه الترجي، الذي حسم تتويجه باللقب هذا الموسم في وقت سابق، والبنزرتي على مضيفه اتحاد بن قردان 1 / صفر، واتحاد تطاوين على مضيفه شبيبة القيروان بنفس النتيجة.

كما تعادل النجم الساحلي مع ضيفه الأولمبي الباجي 4 / 4، ومستقبل الرجيش مع ضيفه الصفاقسي 3 / 3، والاتحاد المنستيري مع ضيفه مستقبل سليمان 2 / 2. وتجمد رصيد الملعب، الذي حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير، بفارق نقطةخلف مراكز الأمان، ليهبط رسمياً للدرجة الثانية.

في المقابل، ارتفع رصيد الأفريقي، الذي عانى من أسوأ موسم في تاريخه ليصارع تجنب الهبوط حتى اللحظات الأخيرة من البطولة، إلى 33 نقطة في المركز السابع. ويدين الأفريقي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه بلال العيفة، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، ليقود الفريق لتحقيق انتصاره الثالث في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.

ونجا البنزرتي من الهبوط بفضل فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه اتحاد بن قردان. وارتفع رصيد البنزرتي إلى 31 نقطة، ليتقدم من المركز قبل الأخير للمركز العاشر، فيما توقف رصيد بن قردان عند 41 نقطة في المركز الثالث، المؤهل لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم المقبل، وارتدى فهمي قاسم ثوب الإجادة في اللقاء، عقب إحرازه هدف البنزرتي الوحيد في الدقيقة 17.