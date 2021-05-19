«بالمز الرياضية» توقع عقداً لتدريب موظفي جهات حكومية

أبوظبي (وام)

وقعت شركة «بالمز الرياضية»، التابعة للشركة العالمية القابضة عقداً سنوياً بقيمة 7 ملايين درهم مدته 5 سنوات مع جهات حكومية بأبوظبي، تتم بموجبه تغطية الدورة الكاملة لإدارة برامج اللياقة البدنية والإعداد البدني لمنتسبي تلك الجهات، من خلال برامج رياضية شاملة يديرها 48 مدرباً ومدربةً متخصصون في علم التدريب الرياضي.

وقال فؤاد فهمي درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بالمز الرياضية»: إضافة إلى مبادراتنا المجتمعية المهمة التي نسعى من خلالها لإلهام مجتمع الإمارات لممارسة أنشطة مفيدة مثل الجو جيتسو وفنون القتال المختلطة والرياضات القتالية، تقدم «بالمز الرياضية» تدريبات مكثفة عالية الاحترافية لعملائها من مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتكشف هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع الجهات الحكومية، مستوى إمكانات الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، ونأمل أن نواصل إلهام عملائنا للتمتع بصحة جيدة نفسياً وجسدياً.

وتُعنى شركة «بالمز الرياضية»، التي تم إدراجها في منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2020، بالترويج للأنشطة الرياضية، مع التركيز بصورة خاصة على الجو جيتسو وفنون القتال المختلطة والرياضات القتالية.

ومع احتضانها أكثر من 700 مدرب وخبير رياضي متخصص، تعد الشركة أكبر أكاديمية تدريب للجوجيتسو في العالم، فضلاً عن كونها المزود الرائد لبرامج التدريب الرياضي في الإمارات.

وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة نحو 344.5 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2020، ويعمل لديها أكثر من 780 موظفاً.