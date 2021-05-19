شباب الأهلي يبدأ «خليجية السلة» أمام النصر

علي معالي (دبي)

أعلنت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة، جدول مباريات بطولة الخليج للأندية، في نسختها رقم 40، والتي يمثلنا فيها شباب الأهلي بطل الدوري، من 18 إلى 26 يونيو المقبل، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي بمشاركة 5 أندية.

يبدأ «الفرسان» مشواره بلقاء النصر السعودي الذي تُوج بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه، وتأتي المواجهة في اليوم الافتتاحي، ويسبقها مباراة الأهلي البحريني مع الشمال القطري.

ويلتقي شباب الأهلي في مباراته الثانية مع الأهلي البحريني يوم 20 يونيو، والمباراة الثالثة مع الكويت الكويتي 22 من الشهر نفسه، والرابعة مع الشمال 23 يونيو، في ختام الدور التمهيدي.

وفي الدور الثاني «نصف النهائي»، يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، في حين يودع الخامس من الدور التمهيدي.

أكد عبداللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، أن صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان إلى المرحلة الثانية من تصفيات القارة الآسيوية، أملاً في التأهل لنهائيات بطولة الأندية، حسب النظام الآسيوي الجديد في اللعبة، والذي يعتمد على نظام المناطق في إقامة التصفيات ومراحل التأهيل المختلفة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة سباقاً قوياً بين أكثر من فريق.