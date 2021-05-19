بكين وساو باولو وسيدني تنضم إلى جولات «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»



أبوظبي (وام)

أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إضافة 3 مدن جديدة لسلسلة جولات أبوظبي جراند سلام الموسم المقبل، وهي بكين وساو باولو وسيدني، لتصبح عدد جولات البطولة 7 جولات، للمرة الأولى منذ انطلاقتها في صيف عام 2015.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تخصيص مبلغ 225 ألف دولار جوائز مالية للفائزين، في كل جولة من تلك الجولات، لتبلغ إجمالي جوائز البطولة 1.575 مليون دولار، ولتصبح أغلى المسابقات في العالم التي تقام بنظام الجولات. وكشف طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن البرنامج الزمني للبطولة على مدار الموسم، مؤكداً أن الجولة الأولى ستقام في ميامي الأميركية 8 أغسطس المقبل، بصالة مركز المعارض في مطار المدينة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأخيرة في المكان نفسه الموسم الماضي.

وأشار إلى أن الفائز بالمركز الأول يحصل على 2000 نقطة في التصنيف السنوي، فضلاً عن الجائزة المالية المخصصة له.

وقال: الجولة الثانية تقام في موسكو 12 سبتمبر، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى في فئاتها المختلفة للرجال والسيدات على 2000 نقطة في التصنيف الدولي، فضلاً عن الجوائز المالية، أما الجولة الثالثة فتقام في ساو باولو البرازيلية 23 و 24 أكتوبر، على أن يمنح الفائزون بالمراكز الأولى 3000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، بجانب الجائزة المالية، بينما تكون الجولة الرابعة في بكين 12 ديسمبر، وتمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئاتها 2000 نقطة.

وأضاف البحري: تنضم مدينة سيدني أيضاً إلى جولات أبوظبي جراند سلام، لتستضيف الجولة الخامسة 20 فبراير، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى على 2000 نقطة، بالإضافة إلى الجائزة المالية، وبعد سيدني نكون على موعد مع جولة لندن جراند سلام 27 مارس 2022، وتمنح الفائزين بالمراكز الأولى 2000 نقطة، بالإضافة إلى الجائزة المالية، أما الجولة السابعة والختامية فتكون في أبوظبي يومي 13 و 14 مايو لتمنح الفائزين بالمراكز الأولى 3000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، بالإضافة إلى الجائزة المالية.

وعن الجديد في نسخة 2021 - 2022 من بطولة أبوظبي جراند سلام، قال البحري: في ضوء تعليمات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، واستمراراً للتركيز على رفع جودة الأداء في البطولة، تم ولأول مرة اختصار المشاركات على أعلى 3 أحزمة في المنافسات، وهي البنفسجي والبني والأسود، كما أن انضمام 3 مدن جديدة للجولات، وهي ساو باولو وبكين وسيدني يمثل نقلة نوعية للبطولة، بدخولها آفاقاً جديدة لتحقيق أهدافها في نشر وتطوير اللعبة حول العالم، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة تقدم خدماتها لكل المواهب بمختلف القارات، بجانب إتاحة الفرصة أمام أبطال الإمارات، للاحتكاك مع كل المدارس في اللعبة حول العالم واكتساب الخبرات الدولية.