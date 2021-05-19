تخفيف القيود يعيد «ويمبلدون» إلى الحياة!

لندن (د ب أ)

أبدى مسؤولو بطولة ويمبلدون للتنس، إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، ثقة في زيادة نسبة الحضور الجماهيري المسموح بها لأكثر من 25 %، في نسخة هذا العام من البطولة.

وأعلن نادي عموم إنجلترا في أبريل الماضي أنه يأمل في استقبال ما لا يقل عن ربع العدد المعتاد من المشجعين.

لكن بعد أحدث مرحلة لرفع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، سيجرى طرح عدد أكبر من التذاكر عند بدء عملية البيع في يونيو المقبل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم الأربعاء، وهو ما يعيد البطولة العريقة إلى الواجهة بعد فترة من التراجع بسبب كورونا.

وأكد نادي عموم إنجلترا اليوم الأربعاء ثقته في زيادة عدد الحضور المسموح به، وأضاف أن هذه الثقة تعتمد بشكل خاص على تخفيف القيود اعتباراً من 17 مايو، والمؤشرات المبكرة للمرحلة الرابعة من تخفيف القيود، والتي ستشمل الاستادات الرياضية.