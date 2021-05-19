مقترح سعودي لـ «فيفا» يغير مسار كرة القدم

زيوريخ (أ ف ب)

تقدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم باقتراح لدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرّة كل سنتين بدلاً من 4 سنوات، كما هو معمول منذ انطلاق المسابقة عام 1930، بحسب ما جاء في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي «فيفا» رقم 71.

وضمن جدول أعمال الجمعية العمومية «كونجرس» لـ211 اتحاداً وطنياً المقرّر في زيوريخ الجمعة، ورد في المادة العاشرة البند 1 "اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء دراسة جدوى حول تأثير إقامة كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات مرة كل سنتين.

وكان الرئيس السابق، الموقوف راهناً بقضايا فساد، السويسري جوزيف بلاتر قد اقترح قبل نحو عقدين هذه الفكرة، ثم كرّرها في 2018 نائب رئيس فيفا، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية، الباراجوياني أليخاندرو دومينجيس المقرّب من رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو.

كما روّج لهذه الفكرة في مارس الماضي المدرب الفرنسي أرسين فينجر، المسؤول عن تطوير الكرة في فيفا راهناً. وضغط إنفانتينو مع وصوله إلى رأس الهرم الكروي، لرفع عدد المشاركين في المونديال من 32 منتخباً راهناً، إلى 48 في نسخة 2026 المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من المونديال في قطر، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بمشاركة 32 منتخباً بين نوفمبر وديسمبر 2022.

أما كأس العالم للسيدات المقبلة، فتقام في أستراليا ونيوزيلندا عام 2023. ويحقق الاتحاد الدولي إيرادات هائلة من كأس العالم للرجال، أبرز مسابقة يقوم بتنظيمها.

ويأتي هذا الاقتراح مع نهاية موسم قد يكون الأكثر اكتظاظا في تاريخ اللعبة، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا وتأخر انتهاء الموسم الماضي.