لوك شاو يتدخل لإيقاف عقوبة «مشجع الوشاح»





لندن (د ب أ)

تعهد لوك شاو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بمساعدة مشجع للفريق يواجه عقوبة الحرمان من دخول استاد «أولد ترافورد» لمدة ثلاثة أعوام، بداعي قذف وشاح باتجاه المدافع شاو.

وتعادل مانشستر يونايتد مع فولهام 1/ 1 أمس الثلاثاء، في أول مباراة لهما، في حضور جماهير منذ أكثر من عام. وكتب شون لوجان المشجع لفريق مانشستر يونايتد، على موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه ألقى وشاحه «في لفتة سلمية» خلال المباراة.

وأضاف أنه سيسافر إلى جدانسك لحضور المباراة المقررة أمام فياريال الإسباني الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، ويخشى أن تشكل هذه المباراة «نهاية الطريق».

وتابع المشجع: «الوشاح» ألقي إلى لوك بشكل جيد، ولم يكن هناك أي شيء عدائي، وقيل لي من قبل أفراد الأمن إنني أواجه حظراً لمدة ثلاثة أعوام.

وأضاف: كل شيء أعددته لمباراة جدانسك في الأسبوع المقبل، ويبدو أن هذه المباراة ستكون نهاية الطريق بالنسبة لي، كانت لفتة سلمية تم إخراجها من سياقها، وقد ضحك لوك شاو.

وبعدها تعهد الإنجليزي الدولي لوك شاو بمحاولة ضمان عدم تعرض المشجع لأي عقوبة.

وذكر لوك شاو عبر تويتر: أتفهم الأمر تماماً، هي أول مباراة تشهد عودة الجماهير إلى أولد ترافورد، والحماس كان شديداً.

وأضاف في رسالته إلى المشجع: أعرف أنه لم يكن هناك أي شيء عدائي لما فعلته، سأبذل قصارى جهدي للتحدث وتسوية الأمر.