«المانشافت» يعود إلى حرس «الإخفاق العالمي»!

فرانكفورت (رويترز)

عاد توماس مولر وماتس هوملز الفائزان بكأس العالم إلى تشكيلة ألمانيا «المانشافت» اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ أكثر من عامين، بعد أن ضمهما المدرب يواخيم لوف لتشكيلة تشمل 26 لاعباً لخوض بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وكان مولر وهوملز، الفائزان بكأس العالم 2014 تحت قيادة لوف، ضمن لاعبين استبعدوا من تشكيلة ألمانيا عقب الإخفاق في كأس العالم 2018، بالخروج من الدور الأول ثم الإقصاء من دوري الأمم الأوروبية في نفس العام.

وفشلت ألمانيا في تحقيق نتائج مقنعة بعد ذلك وتعرضت لأسوأ هزيمة رسمية عند الخسارة 6- صفر من إسبانيا في نوفمبر الماضي. وخاض مولر موسماً رائعاً مع بايرن ميونيخ وقدم 18 تمريرة حاسمة وسجل 11 هدفاً خلال رحلة التتويج بدوري الدرجة الأولى الألماني، كما لعب هوملز دور القائد مع بروسيا دورتموند الفائز بكأس ألمانيا ليجبرا لوف على تغيير قراره.

وتنافس ألمانيا في المجموعة السادسة مع المجر وحاملة اللقب البرتغال وفرنسا بطلة العالم وستخوض كل مباريات المجموعة في ميونيخ.