رونالدينيو: «الإقامة الذهبية» منحتني الفرصة للاستثمار في الأكاديميات



دبي (الاتحاد)

أظهر البرازيلي رونالدينيو محبته الكبيرة للإمارات، وسعادته بزيارة دبي بصفة مستمرة للاستمتاع بالمنشآت السياحية والفندقية ومراكز التسوق الرائعة، وكذلك الشواطئ الساحرة، وأماكن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر مجلس دبي الرياضي، ولقاء سعيد حارب أمين عام المجلس، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وقدم حارب شرحاً للنجم البرازيلي عن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في دبي، وجهود المجلس لنشر ممارسة الرياضة، وتنظيم أكثر من 400 فعالية تنافسية ومجتمعية لرياضيين من داخل الدولة وخارجها، ومختلف فئات المجتمع الذي يعيش فيه أكثر من 200 جالية، وكذلك تطوير الرياضيين والمؤسسات، وتوفير الدعم لنمو القطاع الرياضي الحكومي والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار فيه.

واصطحب سعيد حارب النجم رونالدينيو في جولة في أروقة المجلس، زار فيها مختبر الابتكار، حيث أبدى إعجابه بمحتوياته وبالأنشطة الرياضية بالمجلس، كما قدم له كتاب «قصتي» باللغة الإنجليزية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وعبر رونالدينيو الفائز بكأس العالم 2002 والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية والقارية مع مختلف الفرق البرازيلية والأوروبية التي لعب لها، عن سعادته بالحصول على «الإقامة الذهبية» في الدولة، وقال: «أنا سعيد جداً لأن دبي منحتني الإقامة الذهبية، وأنا أحب دبي، وأعتبر نفسي صديقاً لهذه المدينة الرائعة التي استمتع بزياراتها سنوياً، وهناك علاقة قوية وطويلة بين البرازيليين والإمارات، ويشكل حصولي على الإقامة الذهبية وأسلوب الحياة الرائع هنا على التخطيط مستقبلاً للإقامة في دبي والاستثمار في مجال أكاديميات كرة القدم، على غرار النجوم الآخرين الذين انتقلوا للعيش في دبي.

وأضاف: هذه ليست المرة الأولى التي أحضر فيها إلى دبي، ووقعت في حبها وسحرها منذ أن كان عمري 16 عاماً، حيث جئت إلى هنا في معسكر مع منتخب البرازيل للتدريب في النصر استعداداً لكأس العالم للناشئين «مصر 1997» وفزنا وقتها اللقب، ومنذ هذا الوقت، وأنا أحرص على قضاء إجازاتي دائماً هنا.