جماهير مانشستر سيتي: شكراً منصور بن زايد

عمرو عبيد (القاهرة)

لاقت مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، الكثير من الإعجاب والترحيب، حيث تناقلت الصحف الإنجليزية والعالمية، بيان السيتي الخاص بالمبادرة الكريمة، التي تكفل فيها سموه بمصاريف سفر وانتقال جماهير «البلومون» إلى البرتغال، لحضور المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا.

ووصفت صحيفة «ذا صن» البريطانية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بـ «رجل الشعب»، الذي يشعر بنبض الجماهير، ويقدم الكثير من أجل إسعادها، خاصة خلال الفترة الصعبة التي تعيشها كرة القدم جراء تداعيات «جائحة كورونا».

وعبّر بيب جوارديولا مدرب الفريق، عن سعادته وفخره بتلك المبادرة، التي وصفها بـ «الراقية»، قائلاً إنها تعني الكثير لمشجعي السيتي، خاصة خلال تلك الفترة التي عانوا فيها كثيراً بسبب الوباء، وتوجه «بيب» بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نيابة عن جميع أفراد الفريق، إزاء تلك اللفتة الكريمة، مؤكداً أن الجماهير تقدر كثيراً هذا الموقف الرائع.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، جاءت تعليقات المشجعين من مختلف الأندية، لتعبر عن انبهارها بهذه المبادرة، غير المسبوقة، حيث وصف كثيرون المبادرة بـ «رفيعة المستوى»، وقال أحدهم: إن هذا الموقف يُعبر بدقة وصدق عن معنى وصف مالك النادي، وأكد عدد كبير من المشجعين على أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، هو أفضل مالك نادٍ في العالم على الإطلاق، كما عبّر عدد كبير من جماهير السيتي عن فخرهم بتشجعيهم لهذا النادي، خاصة تحت القيادة الإماراتية الرشيدة.

على جانب آخر، تساءل بعض المشجعين عن إمكانية قيام إدارة نادي تشيلسي، بعمل مبادرة مماثلة، سيراً على درب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلا أن ردود الفعل الخاصة بتلك الأسئلة، لم تكن إيجابية، حيث أكد البعض أن هذا الأمر لن يتكرر من جانب إدارة أي نادٍ آخر، في حين قال أحد عشاق مانشستر يونايتد، إنه كان يتمنى أن تكون إدارة السيتي الإماراتية هي من تدير الأمور داخل قلعة عملاق أولد ترافورد، بينما قال مشجع لنادي أرسنال: هكذا تكون الإدارة.. وليس ما نراه من قبل مسؤولي «المدفعجية»!

كثيرون كتبوا في تغريداتهم أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يهتم كثيراً بمشجعي الفريق، في موقف جديد يعكس تفهمه وقربه من نبض جماهير كرة القدم، ليكون مثالاً راقياً وقدوة لجميع ملاك أندية كرة القدم في العالم، وقال أحدهم إنه يتمنى الذهاب في تلك الرحلة ورؤية سموه عن قرب في ملعب المباراة النهائية، ووصف كثيرون نادي مانشستر سيتي بـ«الأفضل عالمياً»، مؤكدين أن مبادرة إدارته الإماراتية الراقية توضح أسباب التفاف جماهير النادي حول مسؤوليها، ودعمهم الدائم لهم في جميع المناسبات.