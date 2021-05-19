أجانب «العنابي» يعودون نهاية يونيو

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يعود اللاعبون الأجانب والمقيدون في فئة المقيمين الذين غادروا إلى بلدانهم لقضاء إجازتهم، في الأسبوع الأخير من يونيو، قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد التي تنطلق في يوليو، وتكمن المحطة الأهم في المعسكر الخارجي لم تتحدد وجهته، ويتوقف على ظروف «الجائحة» في الدولة التي يقام فيها المعسكر.

يذكر أن أجانب الوحدة المؤكد وجودهم مع «العنابي» في الموسم الجديد، البرازيلي جواو بيدرو الذي يدشن محطته الثالثة، في دوري الخليج العربي مع الفريق بدءاً من بداية الإعداد، والسوري عمر خريبين، بجانب الكوري الجنوبي لي ميونج الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2022، أما في فئة المقيمين، فهناك البرازيليون لوكاس بيمينتا وجيانلوكا مينيز وجواو ماركوس، والبرتغالي روبين فيليب، والتونسي علاء زهير.

وينضم للفريق قبل بداية الإعداد لاعب وسط مهاجم يجيد اللعب بالقدم اليسرى، حيث يدرس النادي عدداً من الملفات، بالتشاور مع الهولندي تين كات مدرب الفريق، لاختيار الأنسب الذي يمكنه أن يسهم في تحقيق الفريق لأهدافه في الموسم المقبل، والتي تتصدرها المنافسة على درع الخليج العربي، والحضور القوي في دوري أبطال آسيا الذي تأهل الوحدة إلى دور الـ16 فيه والذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة.

الجدير بالذكر أن المغادرين أن قائمة الفريق غادرها الثلاثي الكونغولي باول مبوكو، والسلوفيني تيم ماتافز، والأرجنتيني بيدرو بافلوف «المقيم» الذي انتهت إعارته إلى الظفرة، وسبقهم حسين عباس الذي تم إعارته بداية الموسم إلى بني ياس، قبل أن يتعاقد معه الأخير في مارس الماضي لمدة 3 مواسم.