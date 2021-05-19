النصر يختار تصعيد قضية نهائي الكأس

معتصم عبدالله (دبي)

يعقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، اجتماعاً مرتقباً بمقر النادي، يناقش من خلاله عدداً من الملفات، من بينها متابعة مسار الشكوى الرسمية بشأن أحداث مباراة نهائي كأس رئيس الدولة أمام نظيره شباب الأهلي، والتي انتهت بفوز «الفرسان» 2-1، وترتيبات الموسم الجديد 2021- 2022.

واختار النصر تصعيد قضية مباراة نهائي الكأس إلى أعلى المستويات، بعد أن تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط، طالب من خلالها بإعادة المباراة «تأسيساً على وجود خطأ قانوني يستوجب الإعادة، طبقاً للوائح ذات الصلة، واحتياطياً تعويض النادي عما لحقه من ضرر، وما فاته من كسب نتيجة الأخطاء الجسيمة المرتبطة بالتحكيم في مباراة النهائي».

وتخطط إدارة «العميد» الوصول بقضية شكوى مباراة النهائي إلى أعلى الجهات القضائية، ممثلة في مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، حال عدم الإنصاف من لجان اتحاد الكرة ممثلة في الانضباط والاستئناف على التوالي.

ووصف بيان رسمي صادر عن شركة الكرة بالنادي، الأحداث التي شهدتها مباراة النهائي بـ «الكارثية»، وعلل البيان أسباب التقدم بشكوى رسمية إلى «الانضباط»، من واقع حرص الشركة على مسؤوليتها، وحرصها حفظ حقوق اللاعبين وجماهير النادي، سعياً لإبقاء سمعة كرة القدم الإماراتية في أبهى صورها.

ودشن «العميد» ترتيبات الموسم الجديد، في ظل الالتفاف الجماهيري الكبير خلف النادي وإدارة الفريق عقب مباراة النهائي، من خلال التأكيد على عودة «الأزرق» بشكل أقوى، في الموسم الجديد 2021- 2022، بعدما خاض موسماً استثنائياً نافس فيه على كل الألقاب.

ويعول «الأزرق» في الموسم الجديد، على ركائز الفريق الأساسية، بداية بالجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز، والمستمر في مشوار عقده مع الفريق لموسم ونصف موسم، في الوقت الذي تمتد فيه عقود أجانب الفريق الجزائري مهدي عبيد، وريان مينديز قائد منتخب الرأس الأخضر، والإسرائيلي ضياء سبع، الذين تمتد عقودهم مع النادي حتى يونيو 2022، إضافة إلى تجديد التعاقد مع البرتغالي توزي بنهاية عقده الحالي في يونيو.

وانتهى في المقابل مشوار الثنائي برانديلي كواس المعار للجزيرة، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، علاوة على الأوزبكي خامداموف المعار لحتا، والذي ينتهي عقده مع «الأزرق» بنهاية الموسم أيضاً، فيما يترقب جمهور «العميد» حسم ملف حبيب الفردان الذي يعد الأبرز على صعيد عقود اللاعبين المواطنين.