الإعلام البرازيلي يسلط الضوء على «ثلاثية الفرسان»



منير رحومة (دبي)

سلطت وسائل الإعلام البرازيلية الضوء على النجاحات التي حققها شباب الأهلي، بتتويجه بثلاثة ألقاب هذا الموسم، آخرها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، واهتمت بالإنجازات التي حصدها اللاعبون البرازيليون، خاصة الذين يخوضون أول تجربة احترافية لهم خارج بلادهم، مثل إيجور جيسوس ويوري سيزار.

وأشار الإعلام البرازيلي إلى أن فوز جيسوس بثلاثة ألقاب، وهو في العشرين من عمره، يوكد أن اللاعب اختار الطريق الصحيح في مسيرته، وأنه يعيش موسماً رائعاً.

وذكرت صحيفة «إيستوي» الإلكترونية أن مهاجم «الفرسان» سجل 21 هدفاً في 40 مباراة تمثل إجمالي مشاركاته، خلال كل المسابقات، وخلال 20 مباراة بالدوري سجل 12 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة.



وأشادت صحيفة «كولونا دو فلا» بيوري سيزار الذي انضم إلى شباب الأهلي في الانتقالات الشتوية، وقالت: ثلاثة ألقاب في أربعة أشهر، موهبة فلامنجو، يحتفل بالنجاح في نادٍ عربي، وقالت: يوري سيزار من آخر الأسماء الكبيرة في أكاديمية النادي صاحب اللون الأحمر والأسود، ويعتبر أغلى صفقة أبرمها فلامنجو هذا الموسم، حيث أدخل المهاجم البالغ 20 عاماً 6 ملايين دولار، والآن يفوز بثلاثة ألقاب منذ وصوله إلى شباب.

ورأت الصحيفة أيضاً أن ما حققه اللاعب «مجرد بداية» في مشوار يوري سيزار، لأن المهاجم وقع على عقد لمدة 5 سنوات، وبدأ في انتزاع مكانه مع الفريق الأول، حيث تم الدفع به في آخر مباراتين.