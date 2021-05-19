تراولي.. «البرتقالي الأول» في «موسم النجاة»!

رضا سليم (دبي)

شهد عجمان هذا الموسم تغييرات واسعة على مستوى اللاعبين الأجانب، ورغم أن النادي أنهى ملفهم مبكراً قبل بداية الموسم، بالتعاقد مع البرتغالي دييجو أمادو، والبرازيلي جوستافو، بجانب الغاني وليام أوسو، وتمديد استعارة الجامبي بوبكر تراولي من الشباب السعودي، إلا أن فترة الانتقالات الشتوية شهدت تغييرات بنسبة 75% من قوة الأجانب، حيث تم استبدال 3 لاعبين، ولم يستمر إلا تراولي، ودخل القائمة البرازيلي جارديل، ومواطنه لويز أنطونيو، والمالي موديبو مايجا الذي سبق له اللعب مع «البرتقالي» في الموسم قبل الماضي، إلا أن جارديل تعرض للإصابة، وخرج من القائمة، ودخل المغربي إلياس بلحساني، ليصل عدد أجانب «البركان» إلى 8 لاعبين في موسم.

ويتصدر تراولي القائمة، سواء في عدد المباريات أو الأهداف، حيث شارك في 2009 دقائق، خلال 24 مباراة، ولم يغب سوى مباراتين، وسجل 7 أهداف، ويأتي من بعده مايجا الذي لعب 1249 دقيقة في 14 مباراة وسجل 4 أهداف، ثم لويز أنطونيو الذي لعب 1073 دقيقة، خلال 12 مباراة، وسجل هدفين، والغاني وليام أوسو الذي لعب 880 دقيقة، خلال 10 مباريات، فيما لعب البرتغالي دييجو أمادو 600 دقيقة، في 8 مباريات، وشارك جوستافو في 425 دقيقة، خلال 7 مباريات قبل تغييره، فيما لعب دييجو جارديل 629 دقيقة في 7 مباريات، قبل إصابته بالرباط الصليبي، وشارك إلياس بلحساني آخر المنضمين للفريق بدلاً من جارديل في 275 دقيقة خلال 4 مباريات.