نوريس.. «التتويج» بدافع «التمديد»

برلين (د ب أ)

قال السائق البريطاني لاندو نوريس: إنه يهدف إلى التتويج بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1»، وذلك بعد تمديد عقده مع فريق مكلارين في «اتفاقية لسنوات متعددة»، أبرمت قبل سباق جائزة موناكو الكبرى المقرر يوم الأحد المقبل.

وذكر نوريس «21 عاماً»: التزامي تجاه مكلارين واضح، وهدفي هو الفوز بالسباقات والتتويج بلقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، وأرغب في تحقيق ذلك مع هذا الفريق.«

وأضاف:»منذ الانضمام في عام 2017، ونحن نتقدم بشكل ثابت، ولدينا طموح واضح معاً من أجل المستقبل.

وبعد أعوام من التعثر، أحرز فريق مكلارين المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الصانعين ببطولة العالم في كل من عامي 2019 و2020، لكنه لا يزال يفتقد مذاق الانتصارات منذ عام 2012.

وقال أندرياس سايديل رئيس الفريق: قرارنا بحسم مستقبل لاندو نوريس على المدى البعيد مع مكلارين كان بسيطاً للغاية.

وأضاف: لاندو أبهرنا منذ عامه الأول مع الفريق، من خلال عروضه، وتطوره كسائق منذ ذلك الوقت كان واضحاً للغاية، وأنه جزء أساسي في خطتنا لاستعادة العروض الجيدة وسجله حتى الآن، الذي يتضمن اعتلاء المنصة مرتين في العام الماضي، أظهر أنه منافس هائل

يسير في الطريق الصحيح.

ويقضي لاندو نوريس موسمه الثالث مع مكلارين ويتنافس إلى جانب السائق الأسترالي دانييل ريتشاردو الذي انضم للفريق قبل بداية الموسم الجاري، وذلك بعقد يستمر حتى عام 2022.