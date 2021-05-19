بطلة الاسكواش المصرية تنقل تجربتها إلى دبي

دبي (الاتحاد)

كشفت «أكاديمية ذا فلاينج داف»، عن افتتاح أبوابها رسمياً في دبي، لتوفير دروس تخصصية لهواة ومحترفي الرياضة على يد نخبة من الخبراء والمُتخصصين، وتأسست الأكاديمية على يد لاعبة الاسكواش المصرية كنزي الدفراوي، المتوّجة ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية للاسكواش والمُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات. وتقوم المنشأة الجديدة على ثلاث ركائز أساسية هي الاحترافية في الأداء والتدريب من طراز عالمي وتأسيس مجتمع لمحبي هذه الرياضة. وتوفر الأكاديمية لأعضائها خططاً وبرامج تدريب مُتكاملة من إعداد نخبة لاعبي الاسكواش المحترفين السابقين لتُناسب جميع الأعمار والمستويات. وتقع الأكاديمية في فندق جميرا ميناء السلام، وتضم خمسة ملاعب مُجاورة لمجموعة فنادق فخمة ومطلّة على البحر، بما فيها ذا جي كلوب في فندق جميرا بيتش. ويعمل لدى الأكاديمية خمسة مُدربين بدوام كامل، يُنظّمون مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية المُرتبطة برياضة الاسكواش، كما يُشرفون على فصول تدريب جماعية أو خاصة، مع إمكانية انضمام الأطفال بعمر خمس سنوات. وتعليقاً على الموضوع، قالت كنزي الدفراوي، مدير التدريب في الأكاديمية: «تعتمد 'أكاديمية ذا فلاينج داف' للاسكواش نهجاً مبتكراً في التدريب يتيح تخصيص البرامج بشكلٍ يلبي احتياجات اللاعبين على اختلاف مستوياتهم. وتحظى رياضة الاسكواش بإعجاب الجميع، لذا صممنا نهجاً شاملاً لجلسات التدريب من شأنه الارتقاء بإمكانات اللاعبين بصرف النظر عن مهاراتهم. ونلتزم بتقديم خدماتنا للمواهب التي تتطلع لحصد الألقاب، بما فيهم المحترفون والهواة. ويأتي إطلاق الأكاديمية الجديدة تتويجاً لمسيرتي التي كرّستها بالكامل لهذه الرياضة الرائعة. وبعد تمكّني من حصد عدة ألقاب عالمية، قررت خوض تحدٍ جديد مع افتتاح الأكاديمية، وأنا متشوقة جداً لمشاركة خبراتي وتجربتي مع عشاق الاسكواش في دبي». وأضافت الدفراوي: «نعمل على توفير مساراتٍ واعدة للأعضاء من خلال تطوير مهاراتهم في الاسكواش، مع التركيز بشكلٍ خاص على المجموعات المدرسية، حيث يتمثّل هدفنا الأهم في إعداد الجيل التالي من أبطال الاسكواش لينطلقوا من الإمارات نحو العالمية. وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية اللياقة البدنية والقدرة التنافسية في تعزيز صحة وعافية الأفراد، سيحتضن مُجتمع الأكاديمية المواهب من جميع الأعمار مهما كانت مستويات المهارة والخبرة لديهم».