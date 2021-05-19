فيدرر: «رولان جاروس» صعبة المنال!

باريس (رويترز)

أقر روجر فيدرر بأنه لا يلعب جيداً، بما يكفي للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عقب انتهاء استعدادات اللاعب السويسري المخضرم للبطولة الكبرى على الملاعب الرملية مبكراً في جنيف.

وتقدم فيدرر «39 عاماً» 4-2 في المجموعة الأخيرة أمام بابلو أندوخار المصنف 75 عالمياً، لكنه خسر أربعة أشواط تالية، ليتعرض للهزيمة 6-4 و4-6 و6-4 في البطولة الوحيدة بالملاعب الرملية، التي يستعد من خلالها لمنافسات فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 30 مايو.

وكانت هذه أول مباراة لفيدرر منذ عودته في الدوحة في مارس الماضي عقب عام شهد خضوعه لجراحتين بالركبة.

وأبلغ اللاعب الحاصل على 20 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى الصحفيين «أعتقد أنه عند اللعب لوقت قليل هكذا تعرف مستواك، وأعتقد أنكم شاهدتم مستواي اليوم، كيف يمكن الفوز بلقب فرنسا المفتوحة؟

«أنا واقعي وأعرف أنني لن أفوز بلقب فرنسا، ومن يعتقد أنني سأفوز، أو يمكنني الفوز فهو مخطئ».

وأضاف: «بالطبع يمكن أن تحدث أشياء جنونية، لكنني لست متأكداً من أنه خلال آخر 50 عاماً في بطولة فرنسا المفتوحة نجح لاعب على مشارف الأربعين، وبعد عام ونصف من الغياب في الفوز بكل المباريات».

وأكد فيدرر أن الأسابيع المقبلة مهمة في موسمه، وتابع: «الشعور عند العودة لبطولات المحترفين يدفعك للتفكير في اتخاذ قرارات أفضل، لذا عندما خرجت من المباراة شعرت بأنني كان يمكنني اللعب بشكل أفضل، الشعور غريب ومحبط، لكن في نفس الوقت هذه هي العملية التي أود اجتيازها، لذا لا يمكنني أن ألوم نفسي كثيراً وأحتاج للعودة إلى العمل».