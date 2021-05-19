«الحمى الصفراء» تطالب بإلغاء «كوبا أميركا»!

بوجوتا (أ ف ب)

تظاهر العشرات من أنصار كرة القدم الكولومبية في بوجوتا أمام مقر الاتحاد المحلي للعبة، مطالبين بتأجيل كأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا»، التي تنظمها بلادهم مع الأرجنتين اعتباراً من 13 يونيو المقبل، في وقت تجتاح البلاد أعمال عنف على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل.

وقال جوردان سانتياجو قائد مجموعة من أنصار كرة القدم وتدعى «الحمى الصفراء» في تصريح لوكالة فرانس برس: «كرة القدم لا يمكن أن تحجب السياسة، ولا أحداث العنف التي نشهدها في الوقت الحالي.

وأضاف: «نحن أنصار كرة القدم متعبون، سننضم الى الشعب من أجل المطالبة بإلغاء كوبا أميركا».

وتجمهر حوله أنصار أندية أميركا، ميليوناريوس وفرق أخرى من البلاد محتجين على الوضع على إيقاع قرع الطبول مرتدين ألوان المنتخب الوطني.

وتنظّم كولومبيا كوبا أميركا للمرة الثانية في تاريخها، وهي النسخة الأولى في تاريخ هذه البطولة العريقة التي تشهد تنظيماً ثنائياً.

لكن منذ 28 أبريل الماضي، تشهد البلاد تظاهرات ضد الحكومة المحلية ومواجهات مع قوى الأمن سقط على إثرها 42 قتيلاً و1600 جريح.وعلى الرغم من سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، إلاّ أن السخط استمرّ وتحوّل إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.

وشهدت مدن بوغوتا، ميديين وكالي التي تستضيف مباريات في كوبا أميركا جولات عنف، أدت الى نقل مباريات في بطولتي سود أميريكانا وكوبا ليبرتادوريس الموازية لدوري أبطال أوروبا، الى مدن أخرى أو حتى إلى الباراجواي. في حين توقفت مباريات أخرى بعد إلقاء رجال الشرطة قنابل مسيلة للدموع بعد مواجهات مع متظاهرين على مشارف الملعب في بارانكيا «شمال»، حيث ستقام المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس في 10 يوليو المقبل.

وعلق الممرض جوردان سانتياجو «25 عاماً» على هذا الأمر بقوله «كيف يمكن لهم تنظيم مباراة في هذه الظروف؟».

في المقابل، أكد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس بأن بلاده قادرة على استضافة المسابقة بمفردها، وقال في هذا الصدد لإحدى الإذاعات المحلية: «نستطيع تنظيم بطولة كوبا أميركا بالكامل، شرط زن يحترم الجميع الشروط الصارمة والبروتوكول».

وسيعقد اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» اجتماعاً افتراضياً الخميس في مقره في العاصمة الباراجويانية أسونسيون سيكون مخصصاً فقط لبحث البطولة القارية.

وتنطلق البطولة في 13 يونيو مع لقاء يجمع بين الأرجنتين وتشيلي على ملعب مونومنتال في العاصمة الأرجنتينية، على أن تقام المباراة النهائية في 10 يوليو على ملعب ميتروبوليتانو دي بارانكيا في كولومبيا.

يذكر أنه في العام 2001، استضافت كولومبيا النهائيات على رغم صراعات دامية لعقود مع الميليشيات اليسارية آنذاك، انسحبت الأرجنتين وكندا صاحبة بطاقة دعوة، فحلت بدلاً منهما كوستاريكا وهندوراس، فيما أرسلت البرازيل والأوروجواي تشكيلتين احتياطيتين لتقام النهائيات دون مشكلات وتحرز كولومبيا لقبها الأول.