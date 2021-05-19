سيواني مدرب بـ «رسم انتقال»



برلين (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم تعاقد مع المدرب جيراردو سيواني من يانج بويز السويسري.

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية من بينها قناة «شبورت 1» التليفزيونية، وصحيفة «كولنر إكسبريس»، أن سيواني «42 عاماً» حصل على عقد لمدة عامين اعتباراً من الموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن باير ليفركوزن تحمل رسوم انتقال، حيث لا يزال عقد المدرب مع النادي السويسري من المفترض أن يستمر حتى عام 2023.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن رسوم الانتقال قد تبلغ نحو مليوني يورو مع مدفوعات إضافية محتملة.

وكان هانيس فولف، الذي يستمر في منصب المدير الفني لباير ليفركوزن حتى نهاية الموسم، قد حل مكان بيتر بوس في أواخر مارس الماضي، على سبيل الإعارة من الاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث يتولى تدريب منتخب تحت 18 عاماً.