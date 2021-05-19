الحتاوي.. 1250 مباراة ولازال قادراً على العطاء



علي معالي (دبي)

أكد علي عباس الحتاوي لاعب فريق نادي النصر لكرة السلة أنه مستمر في الملاعب خلال الفترة المقبلة، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» قائلاً: «ما زلت قادراً على العطاء، وأرى أن مستوى البطولة ما زال يتناسب مع قدراتي الحالية في الملاعب، وأستطيع من خلال التدريبات المناسبة، والنظام الغذائي الذي أسير عليه، تقديم المزيد في ملاعبنا رغم أنني وصلت إلى سن الـ 43».

وأضاف: «النصر تأثر كثيراً في الموسم الحالي بالإصابات بسبب فيروس كورونا الذي كان له تأثير كبير على المستوى الفني للموسم بشكل عام وعلى فريق النصر بشكل خاص». وقال علي عباس الحتاوي:«الموسم أعتبره استثنائياً بكل المقاييس، وانحصر التنافس بين فريقين هما الشارقة وشباب الأهلي، حيث لديهما إمكانيات عالية، وعرفا كيف يتعاملان مع جائحة كورونا، وهو ما جعل الألقاب تنحصر بينهما، ففاز الشارقة ببطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وتوج شباب الأهلي بلقب الدوري».

وأضاف: «إذا لم يجدد العميد النصراوي التعاقد معي خلال الفترة المقبلة، فسوف أستمر في الملاعب لرغبتي المؤكدة في ذلك». وأصبح الحتاوي عميد لاعبي الخليج ووصيف أكبر لاعب عربي بعد المصري إسماعيل أحمد (45 عاماً)، ويتواجد مع النصر في تجربته الثالثة بملاعبنا بعد أن بدأ مشواره مع نادي الشباب سابقاً «شباب الأهلي حالياً»، ثم انتقل بعد الدمج إلى نادي الوصل، وارتبط الحتاوي في انتقالاته بين الأندية الثلاثة بالمدرب المصري أحمد عمر. ومشوار علي عباس مليء بالأرقام، حيث لعب أكثر من 1250 مباراة في مشواره، وحقق ما يقرب من 33 بطولة بين محلية وخليجية، وكانت النسبة الأكبر أو الفترة الذهبية له مع نادي الشباب قبل الدمج، وارتبط اللاعب خلال مشواره حتى الآن بالرقم «14».