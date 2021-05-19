4 لاعبات يمثلن الشارقة الرياضي للمرأة في كأس رئيس الدولة للكاراتيه

الشارقة (الاتحاد)

يشارك نادي الشارقة الرياضي للمرأة بأربع لاعبات في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة بالصالة الرياضية بنادي اتحاد كلباء، واللاعبات هن: سلامة جاسم وهدى أحمد وحميدة حاجي وخولة خالد في فئة الكاتا. وأشادت مي العامري رئيس قسم الألعاب الجماعية في النادي وإدارية فريق الكاراتيه، بالاستعدادات الخاصة للبطولة لتحقيق المراكز الأولى في بطولة ستكون المنافسة فيها قوية بين جميع المشاركين، أملاً في تحقيق الميداليات والتفوق. وقالت: «خلال الفترة الماضية، كانت التدريبات مكثفة تحت قيادة المدربة هالة البودي للاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة من اللعبة، والتي تشهد تطوراً كبيراً في المستوى في ظل الاهتمام الذي نجده من القائمين على الأمور، سواء من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أو مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والتعاون المثمر والإيجابي مع اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي». وأضافت: «من المتوقع مشاركة عدد كبير من أبطال وبطلات الدولة في هذه النسخة بعد العودة القوية للنشاط منذ فترة، وأثبتت اللاعبات رغبتهن الكبيرة في استعادة المستوى والمنافسة على الألقاب».