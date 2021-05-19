اتحاد الجودو يتعاقد مع الياباني اشيدوا مدرباً للمراحل العمرية

أبوظبي (الاتحاد)

تعاقد اتحاد المصارعة والجودو مع الياباني اشيدوا كوكي مدرباً للمراحلة السنية للجودو، ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالمدرب الذي سيقود تدريب فئات الشباب والناشئين والأشبال للجودو، متمنياً له التوفيق في مشواره التدريبي مع رياضة الإمارات. من جانبه عبر اشيدوا كوكي عن سعادته بالانضمام لأسرة اتحاد الجودو، مؤكداً بأنه وقف على الجودو الإماراتي المتطور عند زيارة منتخب الإمارات لليابان بدعوة من جامعة توكاي اليابانية العريقة ضمن اتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة، وفوز اللعبة ببرونزية أولمبياد ريو جانيرو البرازيلية وتأهل لاعبيه فيكتور وايفان إلي أولمبياد طوكيو المقبل، مشيراً إلى هذه النجاحات تؤكد التخطيط السليم للاتحاد. من جهته قال محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد أن المدرب الجديد سيقوم بزيارات تفقدية للأندية الأعضاء على مستوى الدولة وفقاً للبرنامج الذي تم الاتفاق عليه، بداية بزيارة نادي الجزيرة الأسبوع المقبل، ثم تتواصل الزيارات لأندية المنطقة الشرقية ممثلة في الفجيرة للفنون القتالية، اتحاد كلباء، وخورفكان، ثم زيارة نادي الشارقة ونادي الشارقة للدفاع عن النفس، وسيقف المدرب خلال جولته في الأندية المعنية على مستوى لاعبي المراحل السنية، بهدف اختيار 15 لاعباً من أبرز اللاعبين للانضمام للمنتخبات المختارة استعداداً لمعسكر داخلي، يعقبه معسكر خارجي بالتنسيق مع البطولات الخارجية التي تأتي ضمن روزمانة لجنة المنتخبات الوطنية للجودو. وأضاف: أيضاً برنامج المدرب يتضمن زيارة ناديي العين والظفرة، بعد التنسيق مع الناديين لمزيد التعاون وتسهيل عمل المدرب لوجود خامات واعدة في الناديين. يذكر أن اجتماعاً عقد أمس الأول بمقر الاتحاد في أبوظبي، برئاسة محمد جاسم وحضره شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وعدد من ممثلي السفارة اليابانية لدى الدولة.