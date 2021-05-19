برعاية حمدان بن زايد.. «مهرجان دلما» يكتب ملحمة المجد الرابعة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بتنظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وبالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ويعد السباق الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري، لاسيما وأن مسافته تصل إلى 80 ميلاً بحرياً ما يساوي 125 كيلو متراً. يشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة، ويقام الحدث وفق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من خلال مجموعة من الاشتراطات المحددة التي تم توزيعها على المشاركين سابقاً. وخصص النادي 25 مليون درهم جوائز مالية للمشاركين، وهي الجوائز الأعلى على مدار تاريخ هذه الفئة، ويحصل البطل على مليون و300 ألف درهم جائزة مالية وسيارة، فيما ينال الوصيف مليون درهم وسيارة، ويحصل صاحب المركز الثالث على 800 ألف درهم وسيارة. وعند السادسة من صباح اليوم يلتقي الأبناء بتراث الآباء، ومع شروق ضوء النهار ينطلق الأبطال بحثاً عن الإنجاز والتاريخ لصيد لقب هو الأغلى والأهم والأعرق. اليوم، يتسابق البحارة من الإمارات السبع من أجل المجد، ينطلقون من دلما جزيرة اللؤلؤ التي نثرت حباته في ربوع الوطن فأضاءت به الطريق نحو المجد، عبوراً بست جزر تاريخية، وصولاً إلى خط النهاية ومنصة التتويج بشاطئ مدينة المرفأ، ينطلق نواخذة السباق لصيد لؤلؤة جديدة ليست ككل اللآلئ، أدواتهم ليست الديين أو الحجر أو اليدا، ولا حتى الفطام أو الزبيل، لكن معهم خشب يبحر في المياه وشراع يصارع الرياح وبحار يحرك الدفة يميناً ويساراً، عيونهم على اللقب، الذين وضعوا خططهم في عقولهم من أجل الناموس. في كرة القدم هناك كأس العالم، الحدث الأهم والأكبر يجلس فوق كل الأحداث الكروية، وفي كل رياضة يوجد ما يساويه على مضامير السرعة وفي ميادين السباق وكذلك في ألعاب الصالات، وهنا عند عشاق التراث البحري يجلس سباق مهرجان دلما متربعاً على عرش كل الأحداث، هو الأهم والأكبر وصاحب كل الأرقام، جوائز ومسافة وعدة وعتاداً. وخضعت المحامل الشراعية المشاركة خلال اليومين الماضيين للفحوصات والقياسات الفنية المطلوبة، بناء على اللوائح والقوانين التي حددتها اللجنة العليا المنظمة للسباق، وذلك بعدما اكتمل وصول المحامل إلى نقطة الانطلاق، بناء على قرار اللجنة المنظمة التي أوصت بضرورة التواجد في جزيرة دلما قبل وقت كاف لتفادي أية معوقات قد تقف حائلاً أمام وصول المحامل في الوقت المحدد. من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص، مؤكداً أن الدعم السامي يعد الأساس لمختلف النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، سواء بالحفاظ على التراث أو بنشره بين شباب الوطن. ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه ودعم مهرجان دلما الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، لاسيما وأن سموه دائم الحرص على متابعة كافة التفاصيل الخاصة به ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح، وشدد على أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يسعى بكل قوة منذ خروجه إلى النور للقيام برسالته الوطنية على أكمل وجه، من خلال نشر التراث البحري وتوسيع قاعدة الممارسين له من شباب وأبناء إمارات الخير. وقال: من دون شك، تعلمنا من الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن من ليس له ماض ليس له حاضر ولا يملك مستقبلاً، ومن هذا المنطلق نسعى دائماً للافتخار بماضينا وتراثنا الأصيل الذي أضاء الطريق نحو الحاضر المبهر الذي نعيشه ويدفعنا دائماً نحو مستقبل أفضل. وتابع: أراد الجميع أن يكون سباق دلما منذ انطلاقته قبل أربع سنوات حدثاً تاريخياً بمعنى الكلمة، حيث تم التجهيز له على الوجه الأكمل، سواء بالدعم اللوجيستي أو المادي وكذلك المعنوي، حتى مع الظروف الخاصة التي يعيشها العالم حالياً بانتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 25 مليون درهم جوائز للفائزين، وهي القيمة الأكبر في تاريخ سباقات البحر، كما تم تحديد مسافة الحدث بثمانين ميلاً بحرياً وهي الأكبر أيضاً على مدار التاريخ، كما شدد على أن محطات دلما ستكون غاية في الأهمية، حيث يمر بست جزر، بخلاف دلما، قبل التوقف بالمحطة الختامية في مدينة المرفأ، الأمر الذي يؤكد أن هناك استراتيجية محددة بترسيخ قيمة ومكانة هذه الجزر، بوجودها كمحطات رئيسية في السباق.ووجه الرميثي الشكر إلى جميع الجهات الداعمة، وعلى رأسها مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الذي يدعم كل أحداث النادي، كما وجه التحية إلى الرعاة والشركاء الذين قدموا نموذجاً وطنياً خالصاً. وأعرب عن ثقته التامة بخروج سباق دلما بالصورة المتوقعة، وأن يحقق السباق نجاحات تاريخية منقطعة النظير في ظل توفير كافة المتطلبات اللازمة لذلك على أرض الواقع.