برونو فيرنانديز على خطى كريستيانو ونيستلروي

أنور إبراهيم (القاهرة)

انضم برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، إلى «زمرة» النجوم «السوبر» الذين تألقوا مع «الشياطين الحمر» على مدار تاريخه، بعد أن تم اختياره للعام الثاني على التوالي لاعب العام في النادي، ليسير بذلك على خطى نجوم «اليونايتد» الرائعين، وفي مقدمتهم مواطنه كريستيانو رونالدو، والهولندي رود فان نيستلروي.

وأصبح برونو خامس لاعب في تاريخ النادي يفوز بهذه الجائزة عامين متتاليين، بعد أن حصل عليها كل من رونالدو ونيستلروي وديفيد دي خيا وروي كين.

وحصل فيرنانديز في الاستفتاء الذي أجراه النادي بمشاركة جماهيره، على نسبة 63% من أصوات الذين استطلعت آراؤهم، بينما حصل لوك شو على المركز الثاني بنسبة 21%، وجاء الأوروجواياني إدينسون كافاني في المركز الثالث بنسبة 6%.

وكان برونو فيرنانديز فاز باللقب «لاعب العام»، في العام الماضي، متقدماً على الفرنسي أنطوني مارسيال الذي جاء ثانياً، رغم أن النجم البرتغالي لم يكن مر على توقيعه لـ «اليونايتد» سوى أشهر قليلة.

يذكر أن النجمين الوحيدين اللذين حصلا على هذا اللقب في مانشستر يونايتد في أول موسمين لهما مع الفريق، هما رود فان نيستلروي وبرونو فيرنانديز.

ومن جهة أخرى، حصل برونو على جائزة أخرى هي «هدف الموسم»، بالهدف الذي سجله في مرمى إيفرتون في فبراير الماضي. وسجل برونو هذا الموسم حتى الآن 28 هدفاً، في مختلف المسابقات، كما صنع 18 تمريرة حاسمة، محققاً موسماً استثنائياً على المستوى الفردي.

أما بالنسبة للدوري الإنجليزي، فقد لعب برونو 36 مباراة، سجل خلالها 18 هدفاً، وصنع 11 هدفاً.