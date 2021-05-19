رونالدو «محتار» بين هالاند ومبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تردد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، في الإدلاء برأيه عندما طُلب منه الاختيار بين الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، ومن منهما على الطريق الصحيح، ليصبح أفضل لاعب في العالم.

وحرص رونالدو على أن يكون دبلوماسياً، ورفض أن يحدد بالاسم أحدهما، لينصبه أفضل لاعب في العالم مستقبلاً، وإنما اكتفى بتحديد مواصفات الأفضل.

والمعروف أن هالاند ومبابى يجسدان في الوقت الراهن صورة النجم الأكثر قدرة من الجيل الحالي على خلافة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، في معركة أفضل لاعب في العالم.

وقال رونالدو: من الصعب الاختيار بينهما، فكل منهما يملك المواصفات التي تؤهله لكي يكون الأفضل، ومن الصعب أيضاً اختيار لاعب واحد فقط والقول بأنه الأفضل، لأن الأمر يتطلب شروطاً معينة، وبعض اللاعبين يتألقون موسماً أو موسمين، ولكن اللاعبين الرائعين هم الذين يستمرون في التألق والتوهج موسماً تلو الآخر، وهذا الأمر ليس سهلاً، لأنه يتطلب الكثير من العمل والالتزام والانضباط. وتابع رونالدو تصريحاته التي نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، متحدثاً عن نفسه قائلاً: أتمنى أن أبقى في ذاكرة الناس كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لاعب اشتغل على نفسه كثيراً، وبذل أقصى جهده، من أجل مساعدة فريقه ومنتخب بلاده، وأصبح مؤهلاً لأن يكون جزءاً من تاريخ اللعبة.

جدير بالذكر أن رونالدو الذي يعتبر بالفعل أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، لم تظهر عليه حتى الآن أي علامات تنبيء بقرب اعتزاله اللعب، بل يذهب البعض إلى القول إنه يمكنه الاستمرار في الملاعب حتى سن الأربعين.

وبالمناسبة، رونالدو أصبح أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإيطالي مع ناديه يوفنتوس، بعد أن حقق هذا الإنجاز من قبل مع فريقيه السابقين مانشستر يونايتد وريال مدريد، ومازال يتطلع إلى تحقيق المزيد من الألقاب والأرقام القياسية، حتى يترك إرثاً حافلاً كلاعب فذ يجعله خالداً في ذاكرة كرة القدم على مر السنين.