لابورتا: «ثورة إصلاح» في «البارسا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

توعّد خوان لابورتا رئيس برشلونة، بأن يقوم بإجراء تغييرات كبيرة داخل النادي الكتالوني، بمجرد انتهاء الموسم الحالي 2020-2021. وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا»: قلت إنني سأقوم بتقييم الأمور في نهاية الموسم، وفقاً لنتائج الفريق وأداء اللاعبين والجهاز الفني بوجه عام.

وأضاف: فزنا بكأس ملك إسبانيا، وهذا إنجاز طيب وفخورون به، ولكننا خرجنا مبكراً من دوري أبطال أوروبا، وخسرنا لقب «الليجا» بطريقة دراماتيكية لا يمكن فهمها أوتصورها. وهدد لابورتا قائلاً: ستشهدون الكثير من القرارات قريباً جداً، وتحديداً اعتباراً من الأسبوع المقبل، وبمجرد انتهاء الجولة الأخيرة من «الليجا»، وسوف أعلق بعد ذلك على هذه القرارات، وأوضح أسباب اتخاذها. وقال: علينا أن نعمل بجد واجتهاد، من أجل بناء فريق قوي من المقاتلين القادرين على المنافسة، بقوة في دوري الأبطال، وعلى المستوى المحلي.

وأضاف: عندما أقول إننا وصلنا إلى نهاية مرحلة أو حقبة، فإنني أقول ذلك، لأنني مقتنع تماماً بأن التغييرات أصبحت ضرورية في هذه المرحلة.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن لابورتا سيلتقي بالهولندي رونالد كومان مدرب الفريق بمجرد انتهاء آخر مباراة في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، ثم سيبدأ بعدها في اتخاذ سلسلة من القرارات الإصلاحية في إطار الاتجاه الذي يريد أن يسير عليه النادي في موسم 2021-2022.

وأضاف الموقع أن الضغوط تتزايد بشدة على كومان، بعد الانهيار الذي شهده الفريق في سباق المنافسة على لقب «الليجا»، وقد يجد نفسه من دون عمل، اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعد أن قدم فريقه أداء باهتاً خلال الجولات الأخيرة للمسابقة المحلية، وآخرها الهزيمة من سيلتا فيجو 1-2، والتي أطاحت «البارسا» من المنافسة على اللقب.

وتوقع الموقع أن يكون هناك مدرب جديد، وأن يرحل عدد غير قليل من الكوادر الكبيرة في غرفة الملابس، مع إبرام تعاقدات جديدة مع نجوم «سوبر»، يمكنهم إعادة «البارسا» إلى مكانته الطبيعية.

وعلق الموقع على ذلك بقوله: علينا أن ننتظر ثورة في برشلونة وقرارات من العيار الثقيل.