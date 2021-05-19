جوارديولا: السيتي متفائل تجاه حالة جوندوجان

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه يحتاج إلى الظهور بشكل أفضل، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام تشيلسي هذا الشهر، بعد الخسارة 2-3 أمام برايتون.

وسجل برايتون ثلاثة أهداف بعد الاستراحة، ليحول تأخره بهدفين، إلى فوز مثير على بطل الدوري الإنجليزي الذي تأثر بطرد جواو كانسيلو المبكر في الشوط الأول.

وسيحمل السيتي درع الدوري بعد مباراة يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون، وقبل مواجهة تشيلسي، الذي فاز على فريق جوارديولا في الدوري، وكذلك في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الصراع على أكبر لقب أوروبي للأندية في 29 مايو.

وقال جوارديولا للصحفيين: «من الصعب اللعب 11 ضد 11 أمام برايتون، 11 ضد 10 يكون صعباً، لذا نحتاج إلى التحسن قبل النهائي».

وأضاف: «للأسف بعد التقدم 2-صفر، استقبلنا هدفاً بسرعة، وبعد ضغط كبير من المنافس، شعرنا بالإرهاق، ولم يكن بوسعنا الحفاظ على الكرة فترة طويلة، وخسرنا المباراة».

وأكد جوارديولا أن السيتي يشعر بالتفاؤل بخصوص حالة إيلكاي جوندوجان الذي خرج من الشوط الثاني كتغيير احترازي.

وقال المدرب الإسباني: «يشعر الطبيب بالتفاؤل، المشكلة هي «كدمة»، وكان يركض في الشوط الثاني ببعض الإزعاج، ولم أكن أريد المخاطرة».