فيلكس.. الهيمنة بـ «أفضل أداء»



واشنطن (رويترز)

سيطرت العداءة الأميركية أليسون فيلكس على سباق 400 متر، في بطولة أميركا المفتوحة لألعاب القوى في تكساس، ونالت اللقب بزمن 50.88 ثانية في أفضل أداء لها بالمسابقة منذ يوليو 2017.

وتبحث العداءة البالغ عمرها 35 عاماً عن المشاركة في الأولمبياد للمرة الخامسة هذا الشهر، ومن المتوقع أن تنافس في سباقي 200 متر و400 متر، عندما تنطلق التصفيات في أوريجون الشهر المقبل.

وجاءت الأميركية جيسيكا بيرد في المركز الثاني بزمن 51.31 ثانية، واحتلت الجاميكية كريستان جوردون-باول المركز الثالث، بعدما قطعت المسافة في 51.42 ثانية.

ونالت فيلكس تسع ميداليات أولمبية منها ست ذهبيات، لتصبح أنجح أميركية في منافسات ألعاب القوى.