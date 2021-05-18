«المحترفين» تكرّم أبطال «الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت رابطة المحترفين، الفائزين في بطولة المحترفين الإلكترونية (eUAE PL Championship) 2021، التي نظمتها وتعد أول حدث تصفيات رسمي لدولة الإمارات، ضمن بطولات «EA SPORTS FIFA 21 Global Series «Road to the FIFAe World Cup.

"زعيم الكأس" بـ"النجمة العاشرة"..#شباب_الأهلي يعيش فرحة استثنائية مع التتويج بالكأس الغالية وسط احتفالية تاريخية في موسم حصد "الثلاثية"#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/RwWBwGDy22 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 16, 2021



واستضافت الرابطة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مقرها في أبوظبي، وتم تكريمهم بكأس البطولة والميداليات التذكارية للبطولة التي أقيمت في شهر أبريل الماضي، وتوزيع الجوائز والمكافآت المالية بمجموع 27 ألف درهم، حيث نال خالد اليافعي صاحب المركز الأول الجائزة الكبرى البالغة 15 ألف درهم، تلاه راشد الزعابي الذي حصل على 7 آلاف درهم، بعد أن احتل المركز الثاني، فيما نال سالم الحمادي صاحب المركز الثالث 5 آلاف درهم.