تعادل مع فولهام.. مانشستر يونايتد يترنح في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

واصل فريق مانشستر يونايتد ترنحه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسقط في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه فولهام، اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة، التي شهدت أيضاً فوز ليدز يونايتد على سواثهامبتون 2/ صفر.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 15، وتعادل فولهام عن طريق جو برايان في الدقيقة 76، ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، كما رفع فولهام رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر، علماً بأنه كان قد هبط من الدوري الممتاز قبل هذه الجولة. وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي في الدوري التي يفشل فيها مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز، حيث خسر في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي وليفربول 1/ 2 و2/ 4 على الترتيب.

وفرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فريق فولهام لوسط ملعبه، واعتمد على شن الهجمات المرتدة. وأسفرت المحاولات الهجومية لمانشستر يونايتد عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 15، عندما مرر الحارس ديفيد دي خيا كرة طولية لمسها برونو لتصل إلى إدينسون كافاني في وسط الملعب، ليلمح الحارس ألفونسي أريولا متقدماً ليسدد الكرة بشكل سريع من فوق الحارس المتقدم لتعانق كرته الشباك. واستمرت سيطرة مانشستر يونايتد الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف ثانٍ لتأمين تقدمه، ورغم التأخر، إلا أن فريق فولهام واصل الاعتماد على خطته الدفاعية، وشن الهجمات المرتدة. وكاد مانشستر يونايتد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 26، عندما سدد برونو فيرنانديز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أريولا. واستمرت سيطرة مانشستر يونايتد، ولكن من دون خطورة حقيقية على مرمى فولهام، الذي كان قريباً من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 38 عندما انفرد فابيو كارفاليو بالحارس ديفيد خيا، الذي تألق وتصدى لتسديدة كارفاليو ليحرم فولهام من تسجيل هدف التعادل. ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول من دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فولهام عن حذره الدفاعي، وبادل مانشستر يونايتد للهجمات بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وفي المقابل واصل فريق مانشستر يونايتد محاولاته لتسجيل هدف ثانٍ، ومع ذلك فشل كل من الفريقين في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر. وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 61، التي كادت أن تشهد تسجيل فولهام لهدف التعادل، عندما مرر أديمولا لوكمان كرة عرضية من الجانب الأيسر من داخل منطقة الجزاء أوقفها دي خيا بأطراف أصابعه، لترتد إلى كارفاليو الذي قابلها بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات، لكن دي خيا تألق وتصدى لها. بعد تلك الهجمة، انحصر اللعب في وسط الملعب واختفت الخطورة على المرميين تماما. وفي الدقيقة 74، أهدر جرينوود فرصة تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، عندما مرر كافاني كرة بينية إلى جرينوود داخل منطقة جزاء فولهام من الناحية اليمنى، ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها أريولا لترتد إلى فرنانديز الذي قابلها بتسديدة قوية لكنها علت العارضة. وفي الدقيق 76 سجل جو بريان هدف التعادل لفولهام، عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها برايان بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى. كثف مانشستر يونايتد من محاولته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف الفوز، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي فولهام، لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضاً التعادل 1/1 بين الفريقين.