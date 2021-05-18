رابطة المدربين تختار قائد «سلة صنز» مدرب العام





لوس أنجلوس (أ ف ب)

اُختير مدرب فينيكس صنز مونتي وليامز مدرب العام من قبل رابطة مدربي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء، بعدما نجح في قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

وتسلم وليامز زمام تدريب صنز قبل عامين بعد تردي نتائج الفريق مع رقم قياسي سلبي في موسم 2018-2019، حين حقق 19 فوزاً فقط مقابل 63 هزيمة، وتمكن من قلب الموازين فقاده هذا الموسم إلى رقم قياسي إيجابي مع 51 فوزاً مقابل 21 خسارة.

واحتل صنز المركز الثاني في المنطقة الغربية في الموسم المنتظم للـ «أن بي أيه»، وبات عليه الانتظار لمعرفة هوية منافسه في الدور الأول من الـ «بلاي أوف» الفائز من المواجهة بين جولدن ستايت ووريرز ولوس أنجلوس ليكرز حامل اللقب.

قال وليامز في بيان: أشعر بسعادة غامرة لاختياره من زملائه مدرب العام، وتابع: أكّن أقصى درجات الاحترام والإعجاب للمدربين في هذا الدوري، لذا الاعتراف من قبل أقراني هو شرف عظيم لي.

وأضاف: يضحّي كل مدرب في الدوري كثيراً لجعل فريقه وناديه الأفضل، لذا اشعر بالمتواضع، وختم قائلاً: هذه الجائزة أكبر مني بكثير وهي نتيجة العمل الذي ينجزه لاعبونا كل يوم، الطاقم التدريبي ونادي صنز بأكمله.

وأطلقت رابطة مدربي دوري كرة السلة جائزة مدرب العام، والتي سميت على شرف المدير التنفيذي السابق الراحل مايكل إتش جولدبرج، في عام 2017.

وتقاسم المدربان مايك بودنهولزر «ميلووكي باكس» وبيلي دونوفان «شيكاغو بولز» الجائزة في عام 2020. ويتم اختيار الفائز كل موسم بحسب تصويت مدربي الأندية الثلاثين المشاركة في دوري «إن بي أيه»، بحيث يصوّت كل مدرب لشخص واحد.

وستعلن رابطة الدوري الأميركي للمحترفين عن جائزة مدرب العام الخاصة بها خلال الأدوار الإقصائية الـ «بلاي أوف» للعام الحالي.