هوملز يقترب من العودة إلى «المانشافت» بعد 30 شهراً

دورتموند (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا عن عودة ماتس هوملز إلى المنتخب الألماني لكرة القدم «المانشافت» بعد ابتعاد لمدة وصلت إلى 30 شهراً.

وكتبت محطة "شبورت1" مساء اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، أن قلب دفاع بروسيا دورتموند سينضم إلى قائمة المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف التي سيخوض بها بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

ويعتزم لوف الإعلان غداً الأربعاء عن قائمة المنتخب التي ستخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية، المقرر أن تقام في الفترة بين 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين. وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن القائمة ستضم أيضاً توماس مولر مهاجم نادي بايرن ميونيخ.

كان هوملز خاض آخر مبارياته الدولية مع منتخب بلاده «70 مباراة» في نوفمبر 2018 أمام المنتخب الهولندي في الدوري الأوروبي، ونفس الشيء ينطبق أيضاً بالنسبة لمولر.

وبعد أربعة شهور من ذلك التاريخ بدأ لوف عملية التجديد في المنتخب، وخرج على إثر ذلك كل من هوملز ومولر وكذلك جيروم بواتينج، وبرر لوف هذه الخطوة بأنه يسعى إلى ضخ دماء جديدة في المنتخب، بعد الخروج المحبط من مونديال روسيا ونزول المنتخب من التصنيف الأفضل في الدوري الأوروبي.