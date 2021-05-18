الأرجنتين تعرض الاستضافة المنفردة لـ «كوبا أميركا»

بوينس أيرس (رويترز)

عرضت الأرجنتين، استضافة كأس كوبا أميركا 2021 لكرة القدم بأكملها، بدلاً من كولومبيا التي تشاركها التنظيم بسبب اضطرابات هناك منذ أبريل.

وتقام البطولة في بلدين لأول مرة في تاريخها الممتد 105 أعوام، لكن الاحتجاجات التي تشهدها كولومبيا أدت إلى وفاة 15 على الأقل. ومن المقرر أن تنطلق البطولة في بوينس أيرس في 13 يونيو، حيث تستضيف كولومبيا 15 مباراة من بينها النهائي في بارانكيا في 10 يوليو، بينما ستستضيف الأرجنتين 13 مباراة.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول»، إن بلاده جاهزة لاستضافة البطولة بأكملها إذا لم يستقر الوضع في كولومبيا.

وأضاف لمحطة «راديو 10»: إذا كانت هناك مشكلة فإننا جاهزون لاستضافة كأس كوبا أميركا وحدنا، لكن البروتوكولات يجب أن تكون صارمة للغاية، وأضاف: لو منحنا الكونميبول هذه المسؤولية فإننا جاهزون لدراسة الأمر.